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        Meme kanserini yenen 2 çocuk annesine ördüğü sepetler moral oluyor

        KAYSERİ'de, 2021 yılında göğsünde hissettiği kitle nedeniyle başvurduğu hastanede meme kanseri olduğunu öğrenen 2 çocuk annesi Fatma Melek Akbuğa (42), geçirdiği ameliyatların ardından 5 ay kemoterapi alarak kanseri yendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 11:22 Güncelleme: 13.04.2024 - 11:25
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        Meme kanserini yenen 2 çocuk annesine ördüğü sepetler moral oluyor
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        KAYSERİ'de, 2021 yılında göğsünde hissettiği kitle nedeniyle başvurduğu hastanede meme kanseri olduğunu öğrenen 2 çocuk annesi Fatma Melek Akbuğa (42), geçirdiği ameliyatların ardından 5 ay kemoterapi alarak kanseri yendi. İlaç tedavisi devam eden Akbuğa, kendisine moral vermek için gittiği ahşap boyama kursunda, ördüğü sepetlerle moral buluyor. Yaptığı işin kendisine terapi gibi olduğunu belirten Akbuğa, "Burada, kullandığım ürünleri yenileme şansı buldum. Ben aslında çok güçlü bir kadınım. Zoom üzerinden kanser programları buldum, yogaya katıldım ve fizik tedavi süreçlerim oldu. Kadınlara, Ketem merkezlerine gitmelerini söylüyorum. Kendinizi kanser oldum, diye kapatmayın. Hayata küsmeyin. Kadınlar olarak her zaman güçlüyüz" dedi.

        Evli ve 2 çocuk annesi Fatma Melek Akbuğa, 2016 yılında göğsünde hissettiği kitle nedeniyle doktora başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda Akbuğa'ya meme kanseri teşhisi konuldu. Geçirdiği ameliyat sonrasında bir süre tedavi gördü. Geçen süreçte doktorun önerisi üzerine çeşitli kanser programlarına katıldı. Akbuğa, moralini daha da düzeltebilmek için Kocasinan Akademi'de ahşap boyama kursuna yazıldı. Kendisine rehabilitasyon gibi gelen kursta eski eşyalarını geri dönüştürdü. Katıldığı programlarla ve gittiği kursta moral bulan Akbuğa, bu sürede kanseri yendi. Şu anda ilaç tedavisi devam eden Akbuğa, "Bana 2021 yılında meme kanseri teşhisi konuldu. 2021 yılının Kasım ayında meme kanseri teşhisi sonucu bazı ameliyatlar geçirdim. Daha sonra 5 ay kemoterapi aldım. Radyoterapi gördüm ve hala takipli hastayım. O süreç çok zordu. Ben aslında çok güçlü bir kadınım. Zoom üzerinden kanser programları buldum, yogaya katıldım ve fizik tedavi süreçlerim oldu. Bu süreç zarfında kendi kendime nasıl moralimi düzeltebilirim, diye düşünürken, Kocasinan Akademi'ye geldim. Kurslara baktım. Ahşap boyama kursunu buldum. Bana terapi ve rehabilitasyon gibi gelir diye düşündüm" ifadelerini kullandı.

        'KENDİNİZİ KANSER OLDUM, DİYE KAPATMAYIN'

        Evde kullandığı ürünleri gittiği kursta yenilediğini söyleyen Akbuğa, "Burada, kullandığım ürünleri yenileme şansı buldum. Şımarık tepsiler aldım ve bunları yenileyip geri dönüştürdüm. Hocamızla beraber yeni teknikler yaptık. Rattan kapı süsü, tepsiler ve sepetler ördük. Günlerimiz güzel ve yoğun geçiyor. Bana gerçekten terapi gibi oldu. Çok mutluyum. Bana destek veren ve ailemdeki herkese çok teşekkür ederim. Kadınlara, Ketem merkezlerine gitmelerini söylüyorum. Smear testi ve mamografi yaptıralım. Kendinizi kanser oldum, diye kapatmayın. Hayata küsmeyin. Kadınlar olarak her zaman güçlüyüz. Kafamızı meşgul edecek şeyler bulalım" diye konuştu.

        'BURASI BİR TERAPİ ORTAMI'

        Ahşap boyama eğitmeni Gülay Gökkaya ise, Akbuğa’nın hemen hemen tüm teknikleri öğrendiğin belirterek, "Melek Hanım ile Kocasinan Akademi'de tanıştık. Dönemin başından beri kursa geliyor. Geri dönüşümler yaptı. Ahşap boyamanın her tekniğini kullandığı objelerde uyguladı. Kendisine başarılar diliyorum ve sanatı bırakmamasını rica ediyorum. Burası çok samimi ve güzel bir ortam. Hanımlar önce buraya tereddüt ederek geliyorlar. Sonra mutlu oluyorlar ve zamanlarının değerli geçtiklerini söylüyorlar. Gelen kursiyerlere bir şeyler katabildiğim için mutluyum. Burası bir terapi ortamı. Sıkıntısı olan, kafası dağınık olanlar, buraya gelip işine adapte olduğu zaman beynindeki o sıkıntılı süreci güzel bir şekilde atlatabiliyorlar" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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