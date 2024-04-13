Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de, takla atıp tarlaya uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        KAYSERİ-Niğde karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak yol kenarındaki tarlaya savruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 19:47 Güncelleme: 13.04.2024 - 19:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de, takla atıp tarlaya uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ-Niğde karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak yol kenarındaki tarlaya savruldu. Ters duran otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında Niğde- Kayseri karayolu Gülbayır mevkisinde meydana geldi. Saniye E. yönetimindeki 71 AAD 717 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak, yol kenarındaki tarlaya savruldu. Otomobilin ters vaziyette durduğu kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Ahmet S. ve Barış A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesi'ne Kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran ve İsrail arasında gerilim tırmanıyor
        İran ve İsrail arasında gerilim tırmanıyor
        Milas'ta yeni görüntüler ortaya çıktı
        Milas'ta yeni görüntüler ortaya çıktı
        1 kişinin öldüğü teleferik faciasında herkes kurtarıldı
        1 kişinin öldüğü teleferik faciasında herkes kurtarıldı
        İlk gol geldi!
        İlk gol geldi!
        Tatil için gelmiş!
        Tatil için gelmiş!
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Yabancı hakemden ilk VAR müdahalesi
        Yabancı hakemden ilk VAR müdahalesi
        Boşanma aşamasında cinayet! 22 yaşındaki eşe 3 kurşun
        Boşanma aşamasında cinayet! 22 yaşındaki eşe 3 kurşun
        "8 ayda yaklaşık 7 bin etkinlik"
        "8 ayda yaklaşık 7 bin etkinlik"
        Sabahları erken kalkabilmenin 10 yolu
        Sabahları erken kalkabilmenin 10 yolu
        UEFA ülke puanı için kritik viraj!
        UEFA ülke puanı için kritik viraj!
        Ünlü oyuncu hırsız yakaladı
        Ünlü oyuncu hırsız yakaladı
        Dünyadan İsrail, İran ve Filistin uyarısı: Bölgeye gitmeyin
        Dünyadan İsrail, İran ve Filistin uyarısı: Bölgeye gitmeyin
        Bu 3 besini buzdolabından uzak tutun!
        Bu 3 besini buzdolabından uzak tutun!
        Hamilelikte doğru sanılan 10 hurafe
        Hamilelikte doğru sanılan 10 hurafe
        Bayram trafiği artıyor! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Bayram trafiği artıyor! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        İzmir'de cinayet! Eşi, sevgilisiyle tetikçi tutup öldürmüş!
        İzmir'de cinayet! Eşi, sevgilisiyle tetikçi tutup öldürmüş!
        İş insanı hayranından Sibel Can jest
        İş insanı hayranından Sibel Can jest
        Altın vize: Neden bazı ülkeler uygulamadan vazgeçiyor?
        Altın vize: Neden bazı ülkeler uygulamadan vazgeçiyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya Filistin mektubu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya Filistin mektubu

        Benzer Haberler

        Kayseri'nin Kapadokya'ya açılan kapısı Soğanlı Vadisi ziyaretçilerini ağırl...
        Kayseri'nin Kapadokya'ya açılan kapısı Soğanlı Vadisi ziyaretçilerini ağırl...
        Büyükşehir Belediyesi 30 yüzme havuzunun bakım ve onarımını tamamladı
        Büyükşehir Belediyesi 30 yüzme havuzunun bakım ve onarımını tamamladı
        Büyükşehir Belediyesi vatandaşların "sırdaşı" olmaya devam ediyor
        Büyükşehir Belediyesi vatandaşların "sırdaşı" olmaya devam ediyor
        Büyükşehir Belediyesinin ramazan etkinliklerine 1 milyon 500 bin kişi katıl...
        Büyükşehir Belediyesinin ramazan etkinliklerine 1 milyon 500 bin kişi katıl...
        Meme kanserini yenen 2 çocuk annesine ördüğü sepetler moral oluyor
        Meme kanserini yenen 2 çocuk annesine ördüğü sepetler moral oluyor
        Yahyalı Belediye Başkanı Öztürk mazbatasını aldı
        Yahyalı Belediye Başkanı Öztürk mazbatasını aldı