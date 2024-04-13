Kayseri'de, takla atıp tarlaya uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı

KAYSERİ-Niğde karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak yol kenarındaki tarlaya savruldu. Ters duran otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Niğde- Kayseri karayolu Gülbayır mevkisinde meydana geldi. Saniye E. yönetimindeki 71 AAD 717 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak, yol kenarındaki tarlaya savruldu. Otomobilin ters vaziyette durduğu kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Ahmet S. ve Barış A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesi'ne Kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.