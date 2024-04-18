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        Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde deprem (3)

        DEPREMÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİTokat'ta meydana gelen 5.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 19:47 Güncelleme: 18.04.2024 - 19:50
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        Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde deprem (3)
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        DEPREMÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

        Tokat'ta meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem, Çorum, Ordu, Samsun, Amasya, Yozgat, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Sivas ve Nevşehir'de de hissedildi. Deprem anı Kırşehir'de elektrik malzemeleri satışı yapan dükkanın güvenlik kameralarına yansıdı. İş yeri sahibi Zafer Alkan, panik yaşadıklarını ifade ederek, "İş yerinde müşterilerimize avizeleri gösteriyordum. O sırada avizelerin hareketlendiğini ve sallandığını hissettik. Deprem olduğunu anladık ve hemen kapıya çıktık. Diğer esnaf arkadaşlarda dışarıda deprem oldu diye bağrışıyorlardı. Vatandaşlar da binalarından dışarı çıkmışlar. Epey korktuk" dedi.

        Sivas’ta 4 Eylül Sanayi Sitesinde çalışma sırasında 1 kişinin depreme yakalanma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem ile iş yerindekilerin dışarıya kaçtıkları görüldü.

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde de hissedilen deprem nedeniyle ekiplerimiz saha taramasına başlamış, şu ana kadar her hangi bir olumsuz duruma rastlanılmamıştır" ifadelerine yer verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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