Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde deprem (3)

DEPREMÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Tokat'ta meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem, Çorum, Ordu, Samsun, Amasya, Yozgat, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Sivas ve Nevşehir'de de hissedildi. Deprem anı Kırşehir'de elektrik malzemeleri satışı yapan dükkanın güvenlik kameralarına yansıdı. İş yeri sahibi Zafer Alkan, panik yaşadıklarını ifade ederek, "İş yerinde müşterilerimize avizeleri gösteriyordum. O sırada avizelerin hareketlendiğini ve sallandığını hissettik. Deprem olduğunu anladık ve hemen kapıya çıktık. Diğer esnaf arkadaşlarda dışarıda deprem oldu diye bağrışıyorlardı. Vatandaşlar da binalarından dışarı çıkmışlar. Epey korktuk" dedi.