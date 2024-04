Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde deprem (6)

KAYSERİ'DEBİR EVDE HASAR MEYDANA GELDİ

Tokat'ta meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem Kayseri'de şiddetli hissedildi. Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'nde Ferdi Yakupoğlu'na (47) ait evde hasar meydana geldi. Tokat merkezli depremde evinin hasar gördüğünü anlatan Yakupoğlu, "Bugünkü depremde evim bayağı bir hasar görmüş. Dükkanımı kapatarak geldim buraya. Yani, evim şu an oturulacak bir halde değil. 5 tane çocuğum var. Şu an risk altındayız. Bildirim yerlerini, AFAD'ı aradık. Salonumda, oturma odalarımda, mutfakta, girişlerimde komple şu an çatlaklar oluştu. O yüzden de AFAD'dan bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz. Şu an risk altındayız. 5 tane çocuğumla, eşimle ne yapacağımızı şaşırdık. Evimin halini gelip, görsünler. Ne yapmamız gerekiyorsa onu yapalım. Deprem sırasında eşim ve çocuklarım evdeydi. Ben marketteydim. Eşim bana telefon açarak dışarı çıktıklarını söyledi. Evim şu an bu halde" diye konuştu.