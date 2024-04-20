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        Sokakta tartıştığı Afgan'ı öldüren şüpheli tutuklandı

        KAYSERİ'de tartıştığı Afganistan uyruklu Abdul Shaid Zahin'i (28) bıçaklayarak öldüren Mehmet Piyazcı (39), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 11:58 Güncelleme: 20.04.2024 - 12:00
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        Sokakta tartıştığı Afgan'ı öldüren şüpheli tutuklandı
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        KAYSERİ'de tartıştığı Afganistan uyruklu Abdul Shaid Zahin'i (28) bıçaklayarak öldüren Mehmet Piyazcı (39), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

        Olay, 18 Nisan'da saat 09.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi’nde, 3 katlı binanın önünde meydana geldi. Mehmet Piyazcı ile Afganistan uyruklu Abdul Shaid Zahin arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Piyazcı, önce park halindeki 11 EC 280 plakalı otomobile taşla zarar verdi, ardından da Abdul Shaid Zahin’i bıçaklayarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Zahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Abdul Shaid Zahin’in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Cinayet sonrası kaçan Mehmet Piyazcı ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Piyazcı, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine konuldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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