Bakan Özhaseki'den kentsel dönüşüm yapacak tüm belediyelere: Kapımız sonuna kadar açık

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bakın şimdi seçimler yeni bitti. Belediye başkanı arkadaşlar göreve başladılar. Benim onlardan ricam lütfen kentsel dönüşüm yapacak şekilde şehirlerinin depreme dayanıksız bölgelerinde hazırlıklar yapsınlar. Gelsinler, kapısı sonuna kadar açık. Hangi partili olursa olsun, A'dan Z'ye aklınıza gelen bütün partiler gelsin. Kentsel dönüşüm yapmak istediklerinde elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki, "Kayseri'mizde güzel bir söz var. Türkiye'de yayıldı bu söz. 'Seçim biter, geçim başlar' diye. Evet şimdi geçim dönemi. Eskiden kalmış lüzumsuz birtakım dedikoduları değil, tekrarlamanın, söylemenin, 'Sen bunu demiştin. Ben de sana bunu demiştim. Vay sen bunu niye böyle söyledin' gibi demenin de hiçbir manası yok. Kötü söz sahibine ait. Orada kaldı, bir daha da tekrara gerek yok. Bundan sonra iyi şeyler söyleyeceğiz. İyi hayaller kuracağız. İyi hedefler koyacağız. Bu şehri büyütmenin, geliştirmenin ve içinde yaşayan insanların tamamının müreffeh olabileceği, mutlu olabileceği herkesin ama mutlu olabileceği bir ortam oluşturabilmek adına gayret vereceğiz" diye konuştu.

'ŞU ANDA KIRILMAMIŞ 500'E YAKIN FAY HATTI VAR'

Deprem konusuna değinen Özhaseki, "Değerli arkadaşlar durmadan ifade etmeye çalışıyorum. Görevim icabı. Türkiye bir deprem ülkesi. Bu gerçekliği bilelim, ona göre hareket edin. Bilim adamlarına göre şu anda kırılmamış 500'e yakın fay hattı var. Ülkenin her bir köşesi kendini emin görüp 'bizim burada bir şey olmaz, zaten baktığımız eski haritalarda burası üçüncü derece, dördüncü derece gözüküyor' gibi bir hayale kapılmasın. Her tarafta her an deprem olabilir. Bu gerçekliği bilerek hareket edeceğiz. Her ne yapıyorsak bu gerçekliğe uygun şekilde yapacağız. Evlerimizi ve iş yerlerimizi depreme dayanıklı yapacağız. Geçmişte kalan konutlarımızın ve iş yerlerimizin yenilenmesi için de kentsel dönüşüm projelerimizi durmadan açıklıyoruz. Bakın şimdi seçimler yeni bitti. Belediye başkanı arkadaşlar göreve başladılar. Benim onlardan ricam, lütfen kentsel dönüşüm yapacak şekilde şehirlerinin depreme dayanıksız bölgelerinde hazırlıklar yapsınlar. Gelsinler kapısı sonuna kadar açık. Hangi partili olursa olsun, A'dan Z'ye aklınıza gelen bütün partiler gelsin. Kentsel dönüşüm yapmak istediklerinde, çalışma yapmak istediklerinde elimizden ne geliyorsa yapacağız. Çünkü deprem geldiğinde, evlerimizi iş yerlerimizi yıktığında kimseye cinsiyet sormuyor. 'Hangi millettensin' diye sormuyor. Irkını, dinini, imanını, mezhebini sormuyor. En sevdikleriyle beraber alıp götürüyor. Öyle bir ortamda bizim adeta seferberlik ilan ederek bu konuları hassasiyetle çalışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.