Bakan Özhaseki'den kentsel dönüşüm yapacak tüm belediyelere: Kapımız sonuna kadar açık (2)

ÇOCUKKİTAP FUARININ AÇILIŞINA KATILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin ardından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içinde yer alan 'Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'ne katıldı. Programa, Bakan Özhaseki'nin yanı sıra Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Murad Cahid Cıngı, Ayşe Böhürler ve Şaban Çopuroğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katıldı. Eğitimin önemine vurgu yapan Mehmet Özhaseki, "Okuyunca ne olacak diyebilirsiniz elbette. Okuyunca çok şey olacak. Okuyunca her şey değişecek. Okumakla birlikte her şey değişir. Eğitimli bir toplumla, eğitimli olmayan bir toplum arasında dağlar kadar fark vardır. Eğitimli toplumda nezaket olur. Görgü olur, kibarlık olur. Bir taraftan da kalkınma olur. Refah gelir. Devlet büyür ve orada herkes yaşamaktan keyif alır" dedi.