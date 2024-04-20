Bakan Özhaseki'den kentsel dönüşüm yapacak tüm belediyelere: Kapımız sonuna kadar açık (2)
ÇOCUKKİTAP FUARININ AÇILIŞINA KATILDIÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin ardından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içinde yer alan 'Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'ne katıldı.
ÇOCUKKİTAP FUARININ AÇILIŞINA KATILDI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin ardından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içinde yer alan 'Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'ne katıldı. Programa, Bakan Özhaseki'nin yanı sıra Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Murad Cahid Cıngı, Ayşe Böhürler ve Şaban Çopuroğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katıldı. Eğitimin önemine vurgu yapan Mehmet Özhaseki, "Okuyunca ne olacak diyebilirsiniz elbette. Okuyunca çok şey olacak. Okuyunca her şey değişecek. Okumakla birlikte her şey değişir. Eğitimli bir toplumla, eğitimli olmayan bir toplum arasında dağlar kadar fark vardır. Eğitimli toplumda nezaket olur. Görgü olur, kibarlık olur. Bir taraftan da kalkınma olur. Refah gelir. Devlet büyür ve orada herkes yaşamaktan keyif alır" dedi.
'GÜÇLÜ OLACAĞIZ'
Türkiye'nin zor bir coğrafyada olduğunu da söyleyen Bakan Özhaseki, "Gerçekten etrafımız ateş çemberi gibi. Bu coğrafyada yaşamanın bir tek bedeli var. Eğer bu bedeli öderseniz yaşarsınız. Yoksa bazı tarihçiler bu coğrafyaya, gel-geç coğrafyası, diyorlar. Güçlü olmazsanız Allah korusun sizin de elinizden alırlar. Eğer güçlüyseniz bu coğrafyada yaşarsınız. Güçlüyseniz bu coğrafyada üzerinizde oyun kurdurmazsınız. Burada dimdik durursunuz. Ezanınız okunur. Bayrağınız dalgalanır. Güçlü değilseniz, bunların hiçbirini yaptırmazlar. Eğitim bile yaptırmazlar. Allah korusun. Bu yüzden güçlü olacağız. Savunma sanayimizi de kuracağız. Burada dimdik ayakta kalacağız. Bir taraftan da okuyacağız. Değişime ayak uyduracağız. Nihayetinde dünyayla yarışacağız. Çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Bu toplumu da refah toplumu haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.