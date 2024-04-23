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        Husumetlisini tabancayla bacağından vurdu

        KAYSERİ'de İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 15:24 Güncelleme: 23.04.2024 - 15:25
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        Husumetlisini tabancayla bacağından vurdu
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        KAYSERİ'de İ.A. (17), husumetlisi Vedat B.'yi (19) bacağından vurarak yaraladı.

        Olay, saat 14.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Yemlik Sokak'ta meydana geldi. İ.A. ile husumetlisi Vedat B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile İ.A., Vedat B.'yi tabanca ile bacağından vurdu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Vedat B. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan İ.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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