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        82 yaşındaki öğretmen, Alzheimer'a matematikle meydan okuyor

        KAYSERİ'de kızıyla yaşayan emekli matematik öğretmeni Hakkı Sümengen (82), ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan Alzheimer hastalığına yakalanmamak için haftanın 4 günü, kütüphaneye giderek yaklaşık 2 saat matematik sorusu çözüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 10:58 Güncelleme: 24.04.2024 - 11:00
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        82 yaşındaki öğretmen, Alzheimer'a matematikle meydan okuyor
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        KAYSERİ'de kızıyla yaşayan emekli matematik öğretmeni Hakkı Sümengen (82), ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan Alzheimer hastalığına yakalanmamak için haftanın 4 günü, kütüphaneye giderek yaklaşık 2 saat matematik sorusu çözüyor. Yaşlılara tavsiyelerde bulunan Sümengen, "Matematiğe karşı bir isteğim var. Problemleri çözdükçe zevk alıyorum. Alzheimer hastalığına yakalanmamak için beynimi çalıştırıyorum. Spor ve matematik sorularını çözüyorum. Yaşlıların yalnız kalmaması gerekiyor. Yalnızlık kötü bir şey" dedi.

        Kocasinan ilçesinde 3 yıl önce eşi vefat eden, tek çocuğu olan kızıyla yaşayan emekli matematik öğretmeni Hakkı Sümengen, ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan Alzheimer hastalığına yakalanmamak için haftanın 4 günü, Fevziçakmak Mahallesi'ndeki Sinan Kütüphanesi'ne giderek yaklaşık 2 saat matematik sorusu çözüyor. Emekli olduktan sonra bir süre dersanelerde görev yaptığını belirten Sümengen, "1957-1958 döneminde Tomarza Ortaokulu'nu bitirdim. 1963 yılında Kayseri Lisesi'nde mezun oldum. Sonrasında Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun oldum. İlk görev yerim Zonguldak'taydı. Fen Bilgisi öğretmeni olarak atandım. İsteğe göre seçimler oldu ve ben matematiği seçtim. 10 yıl Zonguldak'ta 20 yıl Kayseri Sümer Ortaokulu'nda matematik öğretmenliği yaptım. 1996 yılında emekli oldum ve sonrasında bazı dershanelerde çalıştım" diye konuştu.

        'MATEMATİĞE KARŞI BİR İSTEĞİM VAR'

        Aynı zamanda bir futbol fanatiği olan Sümengen, "Sporu çok seviyorum. Amatör küme maçlarını seyretmeye giderim. Koyu bir Tomarza Spor taraftarıyım. Hatta, 'Fiş fiş fişekler, mavi şimşekler, Tomarza sizden gol bekler' diye bir sloganı var. Haftanın 3-4 günü kütüphaneye geliyorum. Kafeterya bölümünde çay içiyorum. Burada 1-2 saat boyunca soru çözerim. Yalnız kalmayı sevmiyorum. İyi bir arkadaş grubum var. Matematiğe karşı bir isteğim var. Problemleri çözdükçe zevk alıyorum. Alzheimer hastalığına yakalanmamak için beynimi çalıştırıyorum. Spor ve matematik sorularını çözüyorum" dedi.

        'HERKESİN ELİNDE TELEFON VAR'

        Yaşlılara ve gençlere tavsiyelerde bulunan Sümengen, "Yaşlıların yalnız kalmaması gerekiyor. Yalnızlık kötü bir şey. Eşim öğretmendi, vefat etti. Bir kızım var. Onunla kalıyorum. Arkadaşlarım bana, 'Neden böyle güzel giyiniyorsun?' diye soruyorlar. Ben de ‘Eşim ve kızımın hatırına temiz giyiniyorum' diyorum. Gençler bizim zamanımıza göre zayıf. Bir kürenin hacmini sorduğumda 4 kişi parmak kaldırdı. Cep telefonu ve internetten ne öğreniyorlar bilmiyorum. Geçen trene bindiğimde bir gencin kitap okuduğunu gördüm. Herkesin elinde telefon var. Kitap okumaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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