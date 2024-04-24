82 yaşındaki öğretmen, Alzheimer'a matematikle meydan okuyor

KAYSERİ'de kızıyla yaşayan emekli matematik öğretmeni Hakkı Sümengen (82), ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan Alzheimer hastalığına yakalanmamak için haftanın 4 günü, kütüphaneye giderek yaklaşık 2 saat matematik sorusu çözüyor. Yaşlılara tavsiyelerde bulunan Sümengen, "Matematiğe karşı bir isteğim var. Problemleri çözdükçe zevk alıyorum. Alzheimer hastalığına yakalanmamak için beynimi çalıştırıyorum. Spor ve matematik sorularını çözüyorum. Yaşlıların yalnız kalmaması gerekiyor. Yalnızlık kötü bir şey" dedi.

Kocasinan ilçesinde 3 yıl önce eşi vefat eden, tek çocuğu olan kızıyla yaşayan emekli matematik öğretmeni Hakkı Sümengen, ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan Alzheimer hastalığına yakalanmamak için haftanın 4 günü, Fevziçakmak Mahallesi'ndeki Sinan Kütüphanesi'ne giderek yaklaşık 2 saat matematik sorusu çözüyor. Emekli olduktan sonra bir süre dersanelerde görev yaptığını belirten Sümengen, "1957-1958 döneminde Tomarza Ortaokulu'nu bitirdim. 1963 yılında Kayseri Lisesi'nde mezun oldum. Sonrasında Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun oldum. İlk görev yerim Zonguldak'taydı. Fen Bilgisi öğretmeni olarak atandım. İsteğe göre seçimler oldu ve ben matematiği seçtim. 10 yıl Zonguldak'ta 20 yıl Kayseri Sümer Ortaokulu'nda matematik öğretmenliği yaptım. 1996 yılında emekli oldum ve sonrasında bazı dershanelerde çalıştım" diye konuştu.

'MATEMATİĞE KARŞI BİR İSTEĞİM VAR' Aynı zamanda bir futbol fanatiği olan Sümengen, "Sporu çok seviyorum. Amatör küme maçlarını seyretmeye giderim. Koyu bir Tomarza Spor taraftarıyım. Hatta, 'Fiş fiş fişekler, mavi şimşekler, Tomarza sizden gol bekler' diye bir sloganı var. Haftanın 3-4 günü kütüphaneye geliyorum. Kafeterya bölümünde çay içiyorum. Burada 1-2 saat boyunca soru çözerim. Yalnız kalmayı sevmiyorum. İyi bir arkadaş grubum var. Matematiğe karşı bir isteğim var. Problemleri çözdükçe zevk alıyorum. Alzheimer hastalığına yakalanmamak için beynimi çalıştırıyorum. Spor ve matematik sorularını çözüyorum" dedi.