Kayseri'de, tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladı

Olay, saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi, Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. H.A. ile M.S. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada H.A., cebinden çıkardığı bıçakla M.S.'yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olayın şüphelisini gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

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