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        Kayseri'de, tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladı

        KAYSERİ'de M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 02:03 Güncelleme: 28.04.2024 - 02:05
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        Kayseri'de, tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladı
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        KAYSERİ'de M.S., tartıştığı H.A. tarafından bıçakla yaralandı. 

        Olay, saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi, Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. H.A. ile M.S. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada H.A., cebinden çıkardığı bıçakla M.S.'yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olayın şüphelisini gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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