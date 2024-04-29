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        CHP'li Zeybek: CHP için artık Kayseri, Kahramanmaraş, Sivas, Gaziantep, Trabzon, Ordu ve Samsun bir hedeftir

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "İzmir'den başlayarak Ege'den Ankara'ya kadar olan tüm belediyeleri, ilçelerine, beldelerine kadar nasıl CHP kazanmışsa, Kayseri'nin de bundan sonraki seçimdeki temel iktidar hedefimizin içinde yer aldığını belirtmek istiyorum.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 13:07 Güncelleme: 29.04.2024 - 13:10
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        CHP'li Zeybek: CHP için artık Kayseri, Kahramanmaraş, Sivas, Gaziantep, Trabzon, Ordu ve Samsun bir hedeftir
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "İzmir'den başlayarak Ege'den Ankara'ya kadar olan tüm belediyeleri, ilçelerine, beldelerine kadar nasıl CHP kazanmışsa, Kayseri'nin de bundan sonraki seçimdeki temel iktidar hedefimizin içinde yer aldığını belirtmek istiyorum. CHP için artık Kayseri, Kahramanmaraş, Sivas, Gaziantep, Trabzon, Ordu ve Samsun bir hedeftir" dedi.

        CHP Kayseri İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış ve partililer katıldı. CHP'nin 31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimlerde 14'ü büyükşehir, 21'i il belediye başkanlığı olmak üzere toplam 412 seçim çevresinde birinci parti olduğunu söyleyen Zeybek, "Bu seçim çevrelerinden 2 tanesinde seçimler yenileniyor. Bunlardan bir tanesi Pınarbaşı. Diğeri Tunceli'de bir belde belediyemiz. Bir de Iğdır'da birinci olduğumuz, rakibinin iki katı oy alan belediye başkanımızın haksız bir biçimiyle mazbatası elinden alınarak ikinci olan AK Parti'nin adayına mazbata verilmesiyle ilgili hukuk mücadelemiz devam ediyor. Türkiye'de toplam 66 milyon insan, büyükşehirlerde yaşıyor. Biz bunların tam 44 milyonunun hizmetini yapıyoruz. Oranımız yüzde 66,8’dir. Türkiye'de beldelerde, ilçelerde ya da büyükşehirlerde yaşayan 80 milyon insana belediye hizmeti veriyoruz. Bu insanların da yüzde 52 milyondan fazlası CHP'li belediye başkanlarından hizmet alıyor. Buradaki oranımız da 65,60'tır" diye konuştu.

        'MİLLETİN İRADESİNDEN BÜYÜK BİR İRADE TANIMIYORUM'

        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde itiraz sonucu 2 Haziran'da yeniden gerçekleştirilecek olan seçimlere değinen Zeybek, "Isparta'nın Aksu ilçesinde CHP'nin başkan adayı 1 oyla ikinci oldu. Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yapmış olduğumuz tüm itirazlara ve 2 tane şaibeli oy olduğunu da belgelememize rağmen seçimi iptal etmeyen, AK Parti 1 oyla bile kazansa bütün seçimleri iptal etmeyen YSK, bizim yüzde 2'nin üzerinde bir oy farkı olmasına, seçim kurulu başkanına karşı hakaretler, saldırmalar, darp girişimlerine rağmen YSK emsali görülmemiş bir yanlış karara imza atmıştır. Milletin iradesinden daha büyük bir irade tanımıyorum. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün her yerde söylediği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kürsüde yazdığı gibi, 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir'. Millet hakimiyetini meclislerinde ve seçimlerinde, sandık marifetiyle yerine getirir. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletin ama milletin oy verdiği sandıktan çıkan sonucu, hakimler ve YSK üyeleri tanımaz ise o zaman burada masanın ayaklarından biri ya da birden çoğunu kırmış oluyorsunuz" dedi.

        'ÜRETİME DAYALI BİR YÖNETİM ANLAYIŞINI TOPLUMUN ÖNÜNE ÇIKARIYORUZ'

        Borca dayalı değil, üretime dayalı, şatafata dönük değil, halkın temel sorunlarına çözüm bulmaya dayanan yeni bir yerel yönetim anlayışını toplumun önüne çıkaracaklarını belirten Zeybek, "100 milyarlarca liralık bir borç yükünün altına sokulmuş ama bunun karşılığında da halka dönük yatırımları yapmamış, kendilerine, eşlerine, akrabalarına en lüks makam araçlarını, belediye binalarını, kendileri ve akrabaları için yurt içinde, yurt dışında gidilmedik ve gezilmedik yer bırakmayan bir yönetim anlayışı var. Bu anlayış karşısında milletimize, israfa son veren, borca dayalı değil, üretime dayalı, şatafata dönük değil, halkın temel sorunlarına çözüm bulmaya dayanan yeni bir yerel yönetim anlayışını toplumun önüne çıkarıyoruz. O nedenle Kayseri'deki 4 belediyemiz, bugün açısından en az belediyemizdir. Bundan sonra yapılacak olan belediye seçimlerinde CHP'nin hedefi açık ve nettir. İzmir'den başlayarak Ege'den Ankara'ya kadar olan tüm belediyeleri, ilçelerine, beldelerine kadar nasıl CHP kazanmışsa, Kayseri'nin de bundan sonraki seçimdeki temel iktidar hedefimizin içinde yer aldığını belirtmek istiyorum. CHP için artık Kayseri, Kahramanmaraş, Sivas, Gaziantep, Trabzon, Ordu ve Samsun bir hedeftir" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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