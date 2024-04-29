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        Kara yolunda canlı yayın yaparken kamyon çarpmıştı; kurtarılamadı (3)

        ÇARPMAANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIKayseri'den İstanbul'a yürüyerek giderken Aksaray'da kara yolunda canlı yayın yaptığı sırada kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden Neşet Turan'a ait yayın görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 15:31 Güncelleme: 29.04.2024 - 15:35
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        Kara yolunda canlı yayın yaparken kamyon çarpmıştı; kurtarılamadı (3)
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        ÇARPMAANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Kayseri'den İstanbul'a yürüyerek giderken Aksaray'da kara yolunda canlı yayın yaptığı sırada kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden Neşet Turan'a ait yayın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yayın sırasında kamyonun Neşet Turan'a çarptığı ve Turan'ın yanında bulunan kişinin de 'ağabey, ağabey' diye bağırdığı duyuldu. Diğer yandan gözaltına alınan kamyonetin sürücüsü Bayram Çelebi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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