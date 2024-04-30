Sokak köpeği, kendisini besleyen makinisti görüp, kullandığı trenin yanında koştu

ANKARA'nın Mamak ilçesindeki Kayaş tren istasyonunda sokak köpeği, her gün kendisini besleyen makinist Semih Mumcu'yu (30) görüp, kullandığı trenin yanında koştu. O anlar, kameralara yansıdı.

Kayseri'de makinist olarak çalışan Semih Mumcu, geçici olarak Ankara'da görevlendirildi. Mumcu, görevi boyunca Mamak ilçesindeki Kayaş tren istasyonunda bulunan sokak köpeğini her gün besledi. Geçen süreçte Mumcu ile sokak köpeği arasında bağ oluştu. Sokak köpeği, makinist Mumcu'yu görünce, kullandığı trenle birlikte koşmaya başladı. O anlar Mumcu tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Mumcu, "Vardır, herkesi bekleyen biri. Bekliyor, çünkü biliyor. Geleceğim saat ve dakikasına kadar biliyor, karnının doyacağı yerin orası olmadığını bildiği için koşuyor" notunu düştü.