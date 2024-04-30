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        Fırındaki silahlı çatışmada 3 farklı suçtan iddianame hazırlandı

        KAYSERİ'de, fırında oto yıkamacı Osman Tüşümel'i (61) öldüren ve kendisi de bacağından yaralanan iş yeri sahibiLütfullah Tüysüz (34) hakkında 'Kasten öldürme'den müebbet, 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve fırında poğaça almak için ablasıyla bekleyen M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 11:31 Güncelleme: 30.04.2024 - 11:35
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        Fırındaki silahlı çatışmada 3 farklı suçtan iddianame hazırlandı
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        KAYSERİ'de, fırında oto yıkamacı Osman Tüşümel'i (61) öldüren ve kendisi de bacağından yaralanan iş yeri sahibi

        Lütfullah Tüysüz (34) hakkında 'Kasten öldürme'den müebbet, 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve fırında poğaça almak için ablasıyla bekleyen M.T.E.'nin (10) koluna kurşun isabet edip yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle de 'Olası kastla silahla basit yaralama'dan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanık Tüysüz, iddianamedeki ifadesinde, "Kendimi korumak amacıyla can havliyle ateş ettim. Üzgünüm" dedi.

        Olay, 3 Mart'ta saat 07.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Alpaslan Mahallesi Ünal Sokak'ta meydana geldi. Fırında iş yeri sahibi Lütfullah Tüysüz ile aynı sokakta oto yıkamacı olan husumetlisi Osman Tüşümel arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar tabancalarını çekip, birbirine ateş etti. Osman Tüşümel hayatını kaybetti, Tüysüz ise bacağından yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Lütfullah Tüysüz, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, Tüşümel'in cenazesi ise Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından Tüşümel toprağa verildi, cinayet şüphelisi Tüysüz ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından 13 Mart'ta taburcu edilip sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Öte yandan, silahlı çatışmada fırında poğaça almak için bekleyen ve seken kurşunun koluna isabet etmesiyle yaralanan M.T.E.'nin (10) babası A.E. ve avukatı Umut Taşdemir, Cinayet Büro Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.

        OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

        Çatışma anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, Osman Tüşümel'in fırına geldiği, bu sırada Lütfullah Tüysüz'ün masada oturduğu görüldü. İçeride dolaşan Tüşümel dışarı çıktı, kısa süre sonra tekrar fırına girip Tüysüz'e doğru yönelip belinden 2 tabanca çıkararak ateş etti. Lütfullah Tüysüz de belinden çıkardığı silahla karşılık verdi. Tüşümel'in aldığı kurşunlarla yere yığıldığı da görüntülerde yer aldı. Bu sırada fırından ekmek alan bir kişinin hızla dışarı doğru kaçtığı görüldü. Görüntülerde, çatışma sırasında fırının giriş kapısının yanında oturan ve poğaça almak için bekleyen abla ve kardeşinin panik yaşadığı, ablanın erkek kardeşine sarılıp, masanın altına saklanmaya çalıştığı anlar yer aldı. Cinayet şüphelisi Tüysüz’ün, Tüşümel yere düştükten sonra cep telefonuyla uğraştığı görüldü.

        SORUŞTURMA TAMAMLANDI

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede sanık Lütfullah Tüysüz hakkında, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, 'Ruhsatsız silah bulundurma'dan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis, fırında bekleyen M.T.E.'nin koluna kurşun isabet ederek yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle de 'Olası kastla silahla basit yaralama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

        'HER ŞEY BİR ANDA OLDU'

        İddianamede ifadesine yer verilen Lütfullah Tüysüz, "Osman Tüşümel'i gıyabında tanırdım. Kendisi beni tanımazdı. Olaydan bir gün önce Osman Tüşümel'in oğluyla tartıştık. Olay günü de fırında karşımdaki kişinin silahını çıkarıp ateş edeceğini düşünemedim. 2 silahını görünce kendimi korumak amacıyla can havliyle ateş ettim. Böyle bir şeyin olmasını istemezdim. Üzgünüm. Olayın nasıl olduğunu anlamadım. Şoka girdim. Bacağıma aldığım kurşunlarla ağrı ve yanma hissedince can havliyle silahımı ateşledim. Her şey bir anda oldu. Panik oldum" dedi.

        Sanık Tüysüz, Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddianameyi kabul etmesinin ardından ileriki günlerde hakim karşısına çıkacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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