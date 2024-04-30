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        6'ncı kattan düşüp ölen kadının eşi, 2,5 ay sonra tutuklandı

        KAYSERİ'de yaklaşık 2,5 ay önce 6'ncı kattaki dairenin balkonundan düşen 2 çocuk annesi Tülay Tolu'nun ölümüne ilişkin cinayet şüphesiyle gözaltına alınan eşi Yasin Tolu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 11:38 Güncelleme: 30.04.2024 - 11:40
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        6'ncı kattan düşüp ölen kadının eşi, 2,5 ay sonra tutuklandı
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        KAYSERİ'de yaklaşık 2,5 ay önce 6'ncı kattaki dairenin balkonundan düşen 2 çocuk annesi Tülay Tolu'nun ölümüne ilişkin cinayet şüphesiyle gözaltına alınan eşi Yasin Tolu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Olay, 13 Şubat'ta Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Nural Sokak'ta meydana geldi. Tülay Tolu, 11 katlı binanın 6'ncı katında oturduğu dairenin balkonundan düştü. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Tolu, ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Yaşadıkları daireye 1 ay önce taşındıkları ve 2 çocuk sahibi olduğu belirtilen Tülay Tolu’nun olayın ardından eşi ve yakınlarının ifadesine başvuruldu.

        SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yeni deliller ışığında Tülay Tolu'nun eşi Yasin Tolu, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Tolu, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Yasin Tolu'nun ifadesinde, suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürerken, Tülay Tolu'nun ölüm nedeninin beklenen otopsi raporu sonucu belli olacağı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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