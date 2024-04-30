Kazada ölen Erva, telefonda babasına 'Durağa gidiyorum' demiş

KAYSERİ'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Erva Yıldırım (12), toprağa verildi. Erva'nın kazadan önce babası ile telefonda konuştuğu ve okuldan çıktığını belirterek, 'Durağa gidiyorum' dediği öğrenildi.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Hulusi Akar Bulvarı'nda meydana geldi. Y.Ö. idaresindeki otomobil, okul çıkışında yolun karşısındaki tramvay durağına geçmeye çalışan 6'ncı sınıf öğrencisi Erva Yıldırım'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Erva, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yıldırım, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.