Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kazada ölen Erva, telefonda babasına 'Durağa gidiyorum' demiş

        KAYSERİ'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Erva Yıldırım (12), toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 15:48 Güncelleme: 30.04.2024 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kazada ölen Erva, telefonda babasına 'Durağa gidiyorum' demiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Erva Yıldırım (12), toprağa verildi. Erva'nın kazadan önce babası ile telefonda konuştuğu ve okuldan çıktığını belirterek, 'Durağa gidiyorum' dediği öğrenildi.

        Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Hulusi Akar Bulvarı'nda meydana geldi. Y.Ö. idaresindeki otomobil, okul çıkışında yolun karşısındaki tramvay durağına geçmeye çalışan 6'ncı sınıf öğrencisi Erva Yıldırım'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Erva, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yıldırım, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

        Evra Yıldırım'ın cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Talas ilçesindeki Dedeoğlu Camii’ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına Erva'nın babası Ahmet, annesi Leyla, yakınları ve İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse katıldı. Erva Yıldırım, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        Diğer yandan Erva'nın, hayatını kaybetmeden önce babası ile telefonda görüştüğü ve okuldan çıktığını belirterek, 'Durağa gidiyorum' dediği öğrenildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Y.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yağış bulutları, şimşek ve gök gürültüleri ile geliyor!
        Yağış bulutları, şimşek ve gök gürültüleri ile geliyor!
        Kamyoneti arızalandı yardım istedi! Yardıma gelen kamyon ezdi!
        Kamyoneti arızalandı yardım istedi! Yardıma gelen kamyon ezdi!
        TCMB altın alımlarında küresel lider
        TCMB altın alımlarında küresel lider
        Yengesini bezle boğmuş! İşte vahşetin nedeni!
        Yengesini bezle boğmuş! İşte vahşetin nedeni!
        Fatih Terim için olay karar!
        Fatih Terim için olay karar!
        Sokaktaki deri parçalarından merdiven altı ameliyat çıktı!
        Sokaktaki deri parçalarından merdiven altı ameliyat çıktı!
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Kral Charles geri döndü
        Kral Charles geri döndü
        Elektronik sigarada kurşun ve uranyum tehlikesi!
        Elektronik sigarada kurşun ve uranyum tehlikesi!
        Ne oldu size!
        Ne oldu size!
        Özel okullara 65 milyon lira ceza
        Özel okullara 65 milyon lira ceza
        Cinayete mi kurban gitti, hayvan mı saldırdı? Korhan Berzeg'in ölümünde sır perdesi aralanıyor
        Cinayete mi kurban gitti, hayvan mı saldırdı? Korhan Berzeg'in ölümünde sır perdesi aralanıyor
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Ukrayna'daki "Harry Potter Kalesi"ne saldırı
        Ukrayna'daki "Harry Potter Kalesi"ne saldırı
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        En az bir sene daha Galatasaray'da!
        En az bir sene daha Galatasaray'da!
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Turizmde ilk çeyrek rekoru

        Benzer Haberler

        Kayseri Ticaret Odası nisan ayı meclis toplantısı yapıldı
        Kayseri Ticaret Odası nisan ayı meclis toplantısı yapıldı
        Akıllı KOBİ Kayseri Dijital Dönüşüm Konferansı gerçekleştirildi
        Akıllı KOBİ Kayseri Dijital Dönüşüm Konferansı gerçekleştirildi
        CHP heyetinden Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'a hayırlı olsun ziyar...
        CHP heyetinden Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'a hayırlı olsun ziyar...
        Kayseri'de oda başkanları mart ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi
        Kayseri'de oda başkanları mart ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi
        Kayseri'de çocuklar gökyüzünü renklendirdi
        Kayseri'de çocuklar gökyüzünü renklendirdi
        Sosyal medya canlı yayını sırasında trafik kazasında ölen kişinin cenazesi...
        Sosyal medya canlı yayını sırasında trafik kazasında ölen kişinin cenazesi...