Kazada ölen Erva, telefonda babasına 'Durağa gidiyorum' demiş
KAYSERİ'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Erva Yıldırım (12), toprağa verildi.
KAYSERİ'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Erva Yıldırım (12), toprağa verildi. Erva'nın kazadan önce babası ile telefonda konuştuğu ve okuldan çıktığını belirterek, 'Durağa gidiyorum' dediği öğrenildi.
Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Hulusi Akar Bulvarı'nda meydana geldi. Y.Ö. idaresindeki otomobil, okul çıkışında yolun karşısındaki tramvay durağına geçmeye çalışan 6'ncı sınıf öğrencisi Erva Yıldırım'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Erva, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yıldırım, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Evra Yıldırım'ın cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Talas ilçesindeki Dedeoğlu Camii’ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına Erva'nın babası Ahmet, annesi Leyla, yakınları ve İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse katıldı. Erva Yıldırım, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Diğer yandan Erva'nın, hayatını kaybetmeden önce babası ile telefonda görüştüğü ve okuldan çıktığını belirterek, 'Durağa gidiyorum' dediği öğrenildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Y.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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