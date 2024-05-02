Üniversite kampüsünde popülasyonu 20 binden 15'e düşen 'gelengiler' için besleme etkinliği

KAYSERİ'de Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) simgelerinden olan ve 'Anadolu sincabı' olarak bilinen, kampüs içindeki popülasyonu 20 binden 15'e düşen gelengilerin yuvalarına öğrenciler tarafından besin bırakıldı. ERÜ Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Dr. Öğrt. Üyesi İmdat Orhan, "Gelengiler normalde yerdeki yabani bitkilerin tohumlarını seven hayvanlardır. Şu an erken dönemde olduğumuz için bitkiler tohumlama dönemine girmediler. Biz de bu yüzden besleme etkinliği düzenledik. Aynı zamanda gelengilerin yaşam alanlarına ait olduğunu gösteren tabelalar oluşturduk" dedi.

Türkiye'nin en büyük kampüs alanlarından birine sahip olan ERÜ'de yıllardan bu yana 'Anadolu sincabı' olarak bilenen gelengiler yaşıyor. Kampüsün simgesi haline gelen gelengiler için 'Dikkat gelengi çıkabilir' tabelaları bulunuyor. Kampüste 20 bin gelengi yaşarken, son yıllarda bu sayı 15'e düştü. Gelengilerin popülasyonun artması amacıyla 'Gelengi İzleme Komitesi' kuruldu. Bu yıl da kampüs yerleşkesinde gelengi yuvalarının bulunduğu yerlere, öğrenciler ve akademisyenler tarafından çeşitli besinler bırakıldı. ERÜ Rektörlük binası önünde başlayan etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan, ERÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. İbrahim Narin, Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi İmdat Orhan , ERÜ Hayvanları Yaşatma ve Koruma Kulübü Danışman hocası Araştırma Görevlisi Osman Talha Poscu ve öğrenciler katıldı.

Pandemide okulların kapalı olması nedeniyle besleme yapılamaması ve küresel ısınma sonucu mevsimlerin kurak geçip besin kaynağı bitkilerin azalması sonucu gelengilerin kampüs içerisindeki popülasyonunun azaldığını belirten ERÜ Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi İmdat Orhan ise "Uyanmalarının erken döneminde olan gelengilerin beslenme sıkıntısı çekmemek açısından böyle bir etkinlik yaptık. Gelengiler normalde yerdeki yabani bitkilerin tohumlarını seven hayvanlardır. Şu an erken dönemde olduğumuz için bitkiler tohumlama dönemine girmediler. Bu yüzden besleme etkinliği düzenledik. Aynı zamanda gelengilerin yaşam alanlarına ait olduğunu gösteren tabelalar oluşturduk. Vatandaşlara da gelengi duyarlılığı oluşturmak istedik" diye konuştu.

ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan "Gelengiler konusunda hassasiyetimiz devam ediyor. Geçen sene izleme komitesi oluşturmuştuk. Gelengilerin kampüs içinde yaşam alanlarının oluşması, bu alanların muhafazası ve özellikle popülasyon artışı konusunda komitemiz önerilerde bulundu. Gelengilerin erken dönemdeki beslenme sıkıntısına katkı sağlamak için buradayız" dedi.

'FARKINDALIK YAPIYORUZ'

ERÜ Veteriner Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Rumi Altundağ ise "Bu dönem onların uyanma dönemi. Üniversitemizde 20 bine yakınken şu an çok düşük seviyeye geldi. Biz de bu sayıyı yeniden artırmak için çalışmalar yapıyoruz. Farkındalık yapıyoruz" dedi. Öğrenciler, daha sonra 'Bu bölge gelengi yaşam alanıdır' yazılı tabelaların arazilere yerleştirme işlemlerini tamamladı.

ANADOLU SİNCABI HAKKINDA

‘Anadolu gelengisi’, ’Anadolu yer sincabı’ ya da ’Anadolu tarla sincabı’ (Spermophilus xanthophrymnus) olarak da bilinir, sincapgiller familyasından Kafkaslar’dan İsrail’e kadar yayılım gösteren, ismini en çok bulunduğu Anadolu’dan alan gelengi cinsinden kemirgen türü. Boyu 13-30 santim, kuyruğu ise 10 santim civarındadır. Ağırlığı cinse, yaşa ve yaşadığı ortama göre 85 ile 300 gram arasında değişir. Vücudun üst kısmı kahverengi sarı, altı sarımsı gridir.