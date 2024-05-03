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        Haciz işlemine giden avukatı darbetmekle suçlanan fabrika sahibi kadına 6 yıl hapis istemi

        KAYSERİ'de, avukat Coşkun Özbek'i (29), haciz işlemine gittiği fabrikada darbedip, yanında gelen avukat Kübra Kürkçü'ye de (28) hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan fabrika sahibi Serpil Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 11:13 Güncelleme: 03.05.2024 - 11:15
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        Haciz işlemine giden avukatı darbetmekle suçlanan fabrika sahibi kadına 6 yıl hapis istemi
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        KAYSERİ'de, avukat Coşkun Özbek'i (29), haciz işlemine gittiği fabrikada darbedip, yanında gelen avukat Kübra Kürkçü'ye de (28) hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan fabrika sahibi Serpil Y. (51) hakkında, 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar, 'Hakaret'ten de 1 yıldan 2 yıla kadar olmak üzere toplam 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kayseri Barosu avukatlarından Coşkun Özbek, meslektaşı Kübra Kürkçü ile geçen yıl 24 Ağustos'ta, haciz işlemleri için Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikaya gitti. Daha önce geçirdiği kaza nedeniyle ayağına dikiş atılan Özbek, işlemler sırasında fabrika sahibi Serpil Y.'nin saldırısına uğradı. Serpil Y., saldırı sırasında, "Sen neyi bekliyorsun? Ayağın tutuyor mu, kırayım mı? Kimi istiyorsan ara, darbetti beni" dedi. Avukat Coşkun Özbek ise görüntüleri kaydeden meslektaşına, "Polisi arar mısın?" dedi. Bu sırada Serpil Y.'ye yanındaki kızı engel olmaya çalıştı.

        Olay sonrası avukat Coşkun Özbek ve meslektaşı Kübra Kürkçü, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı Serpil Y., emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından yurt dışı çıkış yasağı şartıyla, adli kontrol tedbiriyle salıverildi.

        İDDİANAME HAZIRLANDI

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, sanık Serpil Y. hakkında, 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar, 'Hakaret'ten de 1 yıldan 2 yıla kadar olmak üzere toplam 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

        İddianamede ifadesine de yer verilen fabrika sahibi sanık Serpil Y.'nin, "Koltuk değneği ile birkaç defa vurdum. İlaç kullanıyordum. O gün ilaçlarımı almadığımdan dolayı sinirle böyle bir şey yaptım. Pişmanım" dediği öğrenildi. Asliye Ceza Mahkemesi'nin iddianameyi kabul etmesinin ardından Serpil Y., ileriki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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