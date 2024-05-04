Kayseri'de, yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. Bariyerlerin kapalı olduğu sırada hemzemin geçitten geçmeye çalışan İrem G. yönetimindeki 38 AAG 858 plakalı otomobile, yolcu treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savrulan otomobilin sürücüsü İrem G. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü İrem G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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