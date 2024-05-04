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        Kayseri'de, yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı

        KAYSERİ'de, yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı otomobilin sürücüsü İrem G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 01:32 Güncelleme: 04.05.2024 - 01:35
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        Kayseri'de, yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı
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        KAYSERİ'de, yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı otomobilin sürücüsü İrem G., yaralandı.

        Kaza, saat 23.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. Bariyerlerin kapalı olduğu sırada hemzemin geçitten geçmeye çalışan İrem G. yönetimindeki 38 AAG 858 plakalı otomobile, yolcu treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savrulan otomobilin sürücüsü İrem G. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü İrem G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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