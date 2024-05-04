Kayserispor - Fatih Karagümrük: 2-2

86'ıncı dakikada Fatih Karagümrük 10 kişi kaldı. Feghouli, rakibine yaptığı hareketin ardından VAR incelemesi sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

64’üncü dakikada maça yine denge geldi. Cardoso’nun sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Boa Morte’nin yaptığı kafa vuruşunda Kayserispor eşitliği sağladı: 2-2.

51’inci dakikada Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Sangare’nin sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Feghouli’nin kafa vuruşunda top Kayserispor ağları ile buluştu: 1-1.

49’uncu dakikada Boa Morte’nin ceza sahası içinde yaptığı şutu kaleci Salvatore Sirigu, ayakları ile meşin yuvarlağın filelerle buluşmasına izin vermedi.

Süper Lig'in 35’inci haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Kayserispor'un gollerini 3'üncü dakikada Carlos Mane ile 64'üncü dakikada Boa Morte kaydetti. Fatih Karagümrük'ün gollerini ise 51'inci dakikada Sofiane Feghouli ile 60'ıncı dakikada Markao attı.

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