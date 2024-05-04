Kayserispor - Fatih Karagümrük maçının ardından

Süper Lig'in 35’inci haftasında Kayserispor, konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas ile Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas açıklamalarda bulundu.

Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, "Maçı kazanma adına yeterli sayıda şansı elde ettiğimizi söyleyebilirim. Ama sezon genelinde özellikle son dönemlerde hakikakten kaçırdığımız gol fırsatları bize çok puana mal oldu. Bugün de aynısı gerçekleşti. Aslında bakarsanız, ilk yarıya çok hızlı giriş yaptık. Erken bir şekilde gol bulduk. Sonrasında rakibimiz daha iyi top oynadı. Bilal’in çıkardığı bir pozisyon dışında rakibe de çok fazla pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Rakibimiz 1-1’i yakaladı. Pozisyonları değerlendiremedik ve maç 2-1 oldu. Ama, kopmadık. Mücadele etmeye devam ettik ve 2-2 yaptık. Maçın sonlarına doğru da rakibimiz 10 kişi kaldı. Üstlerine gittik ama iyi savunma yaptılar. Bugün aldığımız beraberlikten tatmin olmamız gerekir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.