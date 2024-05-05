Erciyes'e mayısta kar yağdı
TÜRKİYE'nin önemli kış turizm noktalarından Erciyes Kayak Merkezi'ne mayıs ayında kar yağdı.
TÜRKİYE'nin önemli kış turizm noktalarından Erciyes Kayak Merkezi'ne mayıs ayında kar yağdı.
Kentte dün akşam etkili olan sağanak, 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nda yerini kar yağışına bıraktı. Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 rakım ve üstünde etkili olan kar yağışı nedeniyle kayak merkezi, beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezinde de hissedilen hava sıcaklığı 7 dereceye kadar geriledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.