Kayseri'de 11'inci Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi
KAYSERİ'de 11'inci Yeşilay Bisiklet Turu, 'Sağlıklı Yaşamın Keyfini Birlikte Sürelim' sloganı ile gerçekleştirildi.
KAYSERİ'de 11'inci Yeşilay Bisiklet Turu, 'Sağlıklı Yaşamın Keyfini Birlikte Sürelim' sloganı ile gerçekleştirildi. 81 ilde eş zamanlı gerçekleşen bisiklet turunun Kayseri ayağında bisikletseverler 7,5 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.
Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan tura, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler ile Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıçi, ilçe belediye başkanları, Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çiftçi ve bisikletseverler katıldı. 81 ilde eş zamanlı olarak başlayan organizasyon Kayseri ayağında, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen bisikletliler, turu 7,5 kilometrelik parkurda Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde bitiş noktasında tamamladı. Tur öncesi konuşma yapan Vali Gökmen Çiçek, “Gerçekten çok fazla Yeşilay gönüllüsünü bu yağmura rağmen burada görmekten dolayı çok mutluyum. İnşallah bir farkındalık oluşturması açışından faydalı olur diye düşünüyorum. Organizasyonumuz hayırlı olsun” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, tur öncesinde yaptığı konuşmada, “Yeşilayımızı tebrik ediyorum. Kayseri’de özel bir gayret ile gönüllü dostlarımızı, bu etkinliğe katılmaya teşvik etti, sağladı ve başardı. Burada değerli valimiz ve milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve halkımızla iç içe olunca daha bir güzel oluyor" ifadelerini kullandı.
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