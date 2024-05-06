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        Kayseri'de midesinde uyuşturucu kapsülü ile yakalanan şüpheli tutuklandı

        KAYSERİ'de midesinde metamfetamin ile yakalanan yabancı uyruklu R.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 19:44 Güncelleme: 06.05.2024 - 19:45
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        Kayseri'de midesinde uyuşturucu kapsülü ile yakalanan şüpheli tutuklandı
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        KAYSERİ’de midesinde metamfetamin ile yakalanan yabancı uyruklu R.K. (45) isimli kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda yabancı uyruklu bir şüphelinin kente uyuşturucu getireceği bilgisi alındı. Şüphelinin bulunduğu yolcu otobüsü durduruldu. Gözaltına alınan R.K., muayene edilmek üzere Kayseri Şehir Hastanesi'ne getirildi. Röntgeni ve ultrason çekimi sonrası yapılan kontrollerde R.K.'nın mide bölümünde uyuşturucu madde kapsülleri yutmuş olduğu belirlendi. Şüphelinin midesinde yaklaşık 100 kapsül içinde 729 gram metamfetamin olduğu tespit edildi. Uyuşturucular sağlık ekiplerince yapılan tedavinin ardından çıkarıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli R.K. ise, ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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