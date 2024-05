Fırındaki silahlı çatışmada 3 farklı suçtan hazırlanan iddianame iade edildi

KAYSERİ'de, fırında oto yıkamacı Osman Tüşümel'i (61) öldüren ve kendisi de bacağından yaralanan iş yeri sahibi Lütfullah Tüysüz (34) hakkında 'Kasten öldürme'den müebbet, 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve fırında poğaça almak için ablasıyla bekleyen M.T.E.'nin (10) koluna kurşun isabet edip yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle de 'Olası kastla silahla basit yaralama'dan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. M.T.E.'nin yaralanmasının detaylarının tespiti için ilgili kolluk biriminden bilgi alınması amacıyla dosya iade edilip, söz konusu eksikliklerin de tamamlanması istendi.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede sanık Lütfullah Tüysüz hakkında, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, 'Ruhsatsız silah bulundurma'dan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis, fırında bekleyen M.T.E.'nin koluna kurşun isabet ederek yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle de 'Olası kastla silahla basit yaralama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

'HER ŞEY BİR ANDA OLDU'

İddianamede ifadesine yer verilen Lütfullah Tüysüz, "Osman Tüşümel'i gıyabında tanırdım. Kendisi beni tanımazdı. Olaydan bir gün önce Osman Tüşümel'in oğluyla tartıştık. Olay günü de fırında karşımdaki kişinin silahını çıkarıp ateş edeceğini düşünemedim. 2 silahını görünce kendimi korumak amacıyla can havliyle ateş ettim. Böyle bir şeyin olmasını istemezdim. Üzgünüm. Olayın nasıl olduğunu anlamadım. Şoka girdim. Bacağıma aldığım kurşunlarla ağrı ve yanma hissedince can havliyle silahımı ateşledim. Her şey bir anda oldu. Panik oldum" dedi.