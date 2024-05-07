Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 30 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı belirtilen şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda belirlenen 38 kişiye yönelik 33 adrese operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 30’u yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, 2 gram metamfetamin, 210 gram esrar, 1 gram bonzai, 29 kök Hint keneviri, 20 gram kenevir tohumu, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 26 tabanca, 17 tabanca üst kapağı, 31 şarjör, 2 av tüfeği, 50 fişek, 2 bıçak, 1 Kalaşnikof kasaturası ve 1 muşta ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, 8 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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