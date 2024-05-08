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        Özbek kadın hastasını mesajla taciz eden doktora 1 yıl 3 ay hapis

        KAYSERİ'de Özbekistan uyruklu S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 17:06 Güncelleme: 08.05.2024 - 17:10
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        Özbek kadın hastasını mesajla taciz eden doktora 1 yıl 3 ay hapis
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        KAYSERİ'de Özbekistan uyruklu S.G. (31) isimli kadını sosyal medya üzerinden cinsel içerikli mesaj atarak taciz ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan doktor Ö.T. (49), 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kentteki özel bir hastanede genel cerrahi uzmanı olarak çalışan Ö.T., geçen yıl 28 Eylül'de iddiaya göre, 5 yıl önce ameliyatını yaptığı Özbekistan uyruklu hastası S.G.'ye sosyal medya hesabından cinsel içerikli mesajlar attı. S:G’nin şikayeti sonrası doktor hakkında 'cinsel taciz' suçundan dava açıldı. Kayseri 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, mağdur ve sanık katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Sanık Ö.T. önceki ifadesinde, "Müşteki benim hastam olur. Ameliyat ettim. Sosyal medyadan takip ettiğini fark ettim. Bundan dolayı da ameliyatı ile ilgili yazdım. Yaptığım ameliyat daha sonra tekrarlamaya meyilli olduğu, uzun süre de kontrole gelmediği için yazdım. Mesajım cinsel amaçlı değildir. Benzer durumlarda başka hastalara da durumlarını sorarım. Suçsuzum" ifadelerini kullandı.

        Şikayetçi olduğunu söyleyen S.G. ise, "Sanık doktorum olur. Bana bir doktorun mesaj atabileceğini düşünmediğim için hesabının çalındığını düşündüm. Bana sorduğu sorular tuhafıma gitti. Eşime hemen söyleyemedim. Bu mesajları cinsel amaçla yazdığını düşünüyorum" dedi.

        Mahkeme hakimi sanık Ö.T.'yi, 'cinsel taciz' suçundan 'iyi hal' indirimi uygulayarak 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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