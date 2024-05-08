Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayserispor'dan transfer yasağı kararına itiraz

        Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'a, FIFA tarafından 14 Mart'ta verilen 2 dönem transfer yasağı kararına, sarı-kırmızlı kulüp 'haksız' bulunduğu gerekçesiyle itiraz etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 21:08 Güncelleme: 08.05.2024 - 21:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayserispor'dan transfer yasağı kararına itiraz
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’a, FIFA tarafından 14 Mart’ta verilen 2 dönem transfer yasağı kararına, sarı-kırmızlı kulüp ‘haksız’ bulunduğu gerekçesiyle itiraz etti.

        Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’a, FIFA tarafından 14 Mart’ta transfer yasağı getirildi. Sarı-kırmızılı kulüp, Jocelyn Janneh, Salifou Soumah, Andrea Bertolacci ve Denis Alibec ile yaşanan haksız fesih anlaşmazlığı sonucu 2 dönem transfer yasağı cezası aldı. Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Büyük Kayserispor Taraftarı, bir süre önce açıklanan kararla haksız fesihlerin konu edildiği transfer yasağı hükmüne itirazımız Avukatlarımız tarafından yapılmıştır. Sürecin sonuçlanması ile birlikte kamuoyu bilgilendirilecektir. Cezaya konu oyuncular, Jocelyn Janneh, Salifou Soumah, Andrea Bertolacci, Denis Alibec” ifadelerini kullandı. Öte yandan Kaysersipor’un FIFA’nın vermiş olduğu 2 dönem transfer yasağı kararına, ‘haksız’ bulunduğu gerekçesiyle itiraz ettiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Gazze ve Refah'a saldırılar sürüyor
        Gazze ve Refah'a saldırılar sürüyor
        Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı
        Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı
        Dev yarı finalde heyecan sürüyor
        Dev yarı finalde heyecan sürüyor
        Bir babanın 'en acı hatıra'sı!
        Bir babanın 'en acı hatıra'sı!
        Dikkat! Geri dönüyor
        Dikkat! Geri dönüyor
        Çin: Filipinli komutanın ses kaydı var
        Çin: Filipinli komutanın ses kaydı var
        Yabancı kime gelir?
        Yabancı kime gelir?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        10 gündür yayılıyor, ilçe halkı tedirgin
        10 gündür yayılıyor, ilçe halkı tedirgin
        Galatasaray'da Icardi rüzgarı!
        Galatasaray'da Icardi rüzgarı!
        "Enflasyonda yüzde 42 hedefi tutturulabilir"
        "Enflasyonda yüzde 42 hedefi tutturulabilir"
        Dünya siyasetinde kadınların temsiliyeti nerede?
        Dünya siyasetinde kadınların temsiliyeti nerede?
        Kalben gözaltına alındı
        Kalben gözaltına alındı
        İşte Beşiktaş hisselerinde yaşananlar
        İşte Beşiktaş hisselerinde yaşananlar
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"

        Benzer Haberler

        Özbek kadın hastasını mesajla taciz eden doktora 1 yıl 3 ay hapis
        Özbek kadın hastasını mesajla taciz eden doktora 1 yıl 3 ay hapis
        Yahyalı ERVA Spor Okulu açıldı
        Yahyalı ERVA Spor Okulu açıldı
        Kocasinan Belediyesi taşınmaz satışından 50 milyon 905 bin lira gelir elde...
        Kocasinan Belediyesi taşınmaz satışından 50 milyon 905 bin lira gelir elde...
        Kayseri Serbest Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığına Mustafa Palancıoğlu yen...
        Kayseri Serbest Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığına Mustafa Palancıoğlu yen...
        Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Kayseri'de engelli bireylerin hediyelik eşyaları sergilendi
        Kayseri'de engelli bireylerin hediyelik eşyaları sergilendi