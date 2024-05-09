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        Yaz aylarında geldiği Kayseri'de, peribacasında yaşıyor

        BURSA'nın Mudanya ilçesinde yaşayan emekli banka müdürü Hasan Coşkun (70), yazları geldiği memleketi Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, peribacasında yaşıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 10:44 Güncelleme: 09.05.2024 - 10:50
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        Yaz aylarında geldiği Kayseri'de, peribacasında yaşıyor
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        BURSA'nın Mudanya ilçesinde yaşayan emekli banka müdürü Hasan Coşkun (70), yazları geldiği memleketi Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, peribacasında yaşıyor. Peribacasında kalmayı çok sevdiğini belirten Coşkun, "Ben, dedemden babama kalan bu evde doğdum. Yazdan yaza bu evin bakımını ve kontrolünü yapıyorum. Tarihi bir yapı olması, tahrip olmaması ve definecilerin gelmemesi için buraya sahip çıkıyorum" dedi.

        Yeşilhisar ilçesi Keşlik Mahallesi'nde dedesinden kalan arazideki 15 metrekarelik peribacasında dünyaya gelen Hasan Coşkun, 1964 yılında babasının işi nedeniyle şehir merkezine yerleşti. Coşkun, lise öğrenimini bitirene kadar, ailesiyle birlikte yaz aylarında eski evlerine gelip gitti. Lise ve üniversite eğitimlerini tamamlayan Coşkun, banka müdürü olarak çeşitli illerde görev yaptı. Emekli olduktan sonra Bursa'nın Mudanya ilçesine yerleşen 2 çocuk sahibi Coşkun, doğduğu evi ise yaz aylarında ziyaret edip, bakımlarını yapıyor. Peribacasında yaşamanın mutluluk verdiğini belirten Coşkun, "Ben, dedemden babama kalan bu evde doğdum. İlkokul 2'ye kadar bu evde yaşadım. Sonra babamın işinden dolayı Kayseri'de yaşamaya başladık. Yazları devamlı köye geliyorum. Liseyi bitirene kadar yazları gelip gittim. Lise bittikten sonra şehirde yaşamaya başladım ama hiçbir zaman bu evden vazgeçmedim. Yazdan yaza bu evin bakımını ve kontrolünü yapıyorum. Tarihi bir yapı olması, tahrip olmaması ve definecilerin gelmemesi için buraya sahip çıkıyorum. Yazdan yaza bu eve gelip ayda 1-2 defa kalma imkanım oluyor" ifadelerini kullandı.

        'İNSANLAR BURADA SOHBETİ ÇOK İSTİYOR'

        Peribacasının, manevi olarak çok değerli olduğunu aktaran Coşkun, "Burası dedem, dedemden sonra babam ve bana kalan 200 yıllık bir geçmişe sahip. Burası, dede ve baba yadigarı olduğundan benim için önemli. Her şeyden önce, doğduğum yer. Burayı çok seviyorum. Maddi olarak bir değeri yok ama manevi olarak çok değerli bir yer. Havası ve manzarası çok güzel. Zaman zaman burayı gelip geziyorlar. Burada kalmak ve kiralamak istiyorlar ama izin olmadan kullandırma imkanımız olmuyor. İnsanlar buraya gelip sohbet etmeyi çok istiyorlar" diye konuştu.

        Belirli bir yaşa kadar peribacasında yaşadığını söyleyen Coşkun, şöyle konuştu:

        "Buraya gelip 1-2 saat uyuduğum zaman çok hoş oluyor. 15-16 metrekarelik bir alan olmasına rağmen manevi değeri olduğu için bana yeterli oluyor. Bu sene üniversite sınavına girecek torunlarım var. Onlar da arkadaşlarıyla gelip burada kalmak istiyorlar. Burayı görmek isteyen insanların hepsine müsaade etmiyorum. Ancak, ben olduğum zaman gösteriyorum. Kullanmalarına izin vermiyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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