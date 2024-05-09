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        Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 yaralı

        KAYSERİ- Niğde kara yolunda yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 11:43 Güncelleme: 09.05.2024 - 11:45
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        Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 yaralı
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        KAYSERİ- Niğde kara yolunda yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 10.30 sıralarında Kayseri-Niğde kara yolunun 45'inci kilometresi İncesu ilçesi yakınlarında meydana geldi. Adana’dan Kayseri’ye yolcu taşıyan 01 AJZ 822 plakalı As Adana firmasına ait yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. 12 kişinin bulunduğu otobüste 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulanslarla yaralılar İncesu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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