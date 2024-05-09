Kayseri'de eğitimcilerden İstanbul'daki okul müdürünün öldürülmesine tepki

İSTANBUL'da, okul müdürü İbrahim Oktugan'ın, Iraklı lise öğrencisi Y.K. (17) tarafından silahla öldürmesine yönelik Kayserili eğitimciler, basın açıklaması yaptı. Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Kayseri İl Başkanı Ömer Abacı, "Eğitim çalışanlarının can güvenliği artık birinci öncelik olmalıdır" dedi.

İstanbul Eyüpsultan'da 2 gün önce Iraklı lise öğrencisi Y.K, kendisini okuldan attığını öne sürdüğü okul müdürüne silahla ateş etti. Y.K. kısa sürede yakalandı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan okul müdürü İbrahim Oktugan ise tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önünde, olaya ilişkin, Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası İl Temsilciliği tarafından basın açıklaması yapıldı. Olaya tepki gösteren Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Kayseri İl Başkanı Ömer Abacı, "İstanbul'da okulda uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat eden okul müdürümüz sayın İbrahim Oktugan'a Allah'tan rahmet ailesi, sevenleri ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz. Eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, idareciler ve eğitim çalışanları olarak, artan şiddet vakaları karşısında sessiz kalmayı reddediyoruz. Son dönemde eğitim kurumlarında yaşanan şiddetin artması, sadece bireysel değil toplumsal bir sorun haline gelmiştir. Eğitim çalışanlarına yönelik yapılan, fiziksel ve sözlü saldırılar sadece çalışanların sağlığını tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda öğrenci ve velilerin de güvenliğini tehlikeye atıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na sesleniyoruz. Eğitim çalışanlarının can güvenliği artık birinci öncelik olmalıdır. Gerekli önlemlerin alınması ve şiddetin her türlüsüne karşı sıfır tolerans politikasını benimsenmesi gerekmektedir. Eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin ciddiyetinin farkında olduğumuzu ve bu sorunun çözümü için adım atılması gerektiğini vurguluyoruz" dedi.