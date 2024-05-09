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        Bisikletle yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı çocuk öldü; kaza anı kamerada

        KAYSERİ'de, bisikletle yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı 7 yaşındaki Muhammet Berat Ünal, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 21:34 Güncelleme: 09.05.2024 - 21:40
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        Bisikletle yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı çocuk öldü; kaza anı kamerada
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        KAYSERİ'de, bisikletle yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı 7 yaşındaki Muhammet Berat Ünal, hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesinde meydana geldi. Hacı Emin İ. idaresindeki 38 P 0125 plakalı minibüs, bisikletle yolun karşısına geçmek isteyen Muhammet Berat Ünal'a çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 1'inci sınıf öğrencisi Ünal’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Minibüs sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Talihsiz çocuğun cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Diğer yandan, yaşanan trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa minibüsün çarptığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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