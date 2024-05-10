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        Minibüsün çarptığı bisikletli Muhammed, toprağa verildi

        KAYSERİ'de, bisikletle yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı Muhammed Berat Ünal (7), toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 15:08 Güncelleme: 10.05.2024 - 15:10
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        Minibüsün çarptığı bisikletli Muhammed, toprağa verildi
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        KAYSERİ'de, bisikletle yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı Muhammed Berat Ünal (7), toprağa verildi.

        Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana geldi. Hacı Emin İ. idaresindeki 38 P 0125 plakalı minibüs, bisikletle yolun karşısına geçen Muhammed Berat Ünal'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri 1'inci sınıf öğrencisi Ünal’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından minibüs sürücüsü Hacı Emin İ., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Kayseri Devlet Hastanesi’nde otopsi işlemleri tamamlanan Muhammed Berat Ünal’ın cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak Hulusi Akar Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına, Ünal'ın ailesi ve yakınları katıldı. Muhammed Berat Ünal, kılınan namazının ardından toprağa verildi.

        Hacı Emin İ.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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