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        Bilal Erdoğan: Rabb'im Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgür günlerini de bizlere gösterecek (2)

        SÖYLEŞİPROGRAMINA KATILDIDünya Etnospor Konfederasyonu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen 4'üncü Geleneksel Kayseri İmam Hatip Okulları Spor Oyunları Kapanış Töreni'nin ardından, ERVA Spor Okulları Söyleşi programına katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 18:44 Güncelleme: 10.05.2024 - 18:50
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        Bilal Erdoğan: Rabb'im Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgür günlerini de bizlere gösterecek (2)
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        SÖYLEŞİPROGRAMINA KATILDI

        Dünya Etnospor Konfederasyonu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen 4’üncü Geleneksel Kayseri İmam Hatip Okulları Spor Oyunları Kapanış Töreni’nin ardından, ERVA Spor Okulları Söyleşi programına katıldı. 50. Yıl Dedeman Anadolu İmam Hatip Fen ve Teknoloji Proje Lisesi’nde düzenlenen söyleşide Erdoğan’ın yanı sıra Vali Gökmen Çiçek, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ve AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de konuşmacı olarak yer aldı. Burada konuşan Bilal Erdoğan, "Ben bu projeyi, burada bir 'Eğitime Destek Platformu' toplantısından hatırlıyorum. Yani o zaman hangi aşamadaydı, fikir miydi, başlamış mıydı? Ondan sonra spor kulüplerine de evrilmiş. Ama gençlikle ilgili birçok çalışma yaptığımız zaman, özellikle Eğitime Destek Platformu toplantılarına gittiğimiz zaman hep anlatmaya çalıştığım bir şey var. Aslında tekerleği yeniden keşfetmeye gerek yok. Her ilde, gençlerin yetişmesiyle ilgili vazifesi olan yeterince insanımız var. Öğretmenlerimiz, antrenörlerimiz, hocalarımız birçok insan, 'çoluk çocuğa mukayyet olmak, onun terbiyesiyle yetişmesiyle ilgilenmek, ona yeni bir şeyler öğretmek' için vazifeli durumda. Devlet tarafından vazifeli olan, özel sektörde maaşla o vazifeyi devam ettiren ve gönüllülük yoluyla kendini bu işlere adamış insanlarımız çok şükür var. Ama neticede her bir ünitede yani bir okulda, bir mahallede, bir ilçede, bir ilde çocuklarımızı teker teker sıralayıp her birinin karşısına bir şey yazabilmemiz gerekiyor" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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