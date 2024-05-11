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        Bakan Özhaseki: Eğitimin önemi büyük

        ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "197 milyon ders kitabı önceden basılıyor ve çocukların sıralarının üzerine konuyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 14:39 Güncelleme: 11.05.2024 - 14:40
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        Bakan Özhaseki: Eğitimin önemi büyük
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        ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “197 milyon ders kitabı önceden basılıyor ve çocukların sıralarının üzerine konuyor. Biz liseye giderken bir üst sınıftaki abilerin kitaplarını yarı fiyata satın almaya başladık. Bazen kitaplar da olmazdı. Bazen 1-2 ay geçerdi hala kitabımız olmazdı. Şimdi hepsi temin de ediliyor. Derslik başına düşen öğrenci sayısı neredeyse yarıya düşmüş. Eğitimin önemi büyük” dedi.

        Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, memleketi Kayseri’de hayırseverlerin Melikgazi ilçesinde yaptırdığı Melikgazi Belediyesi Yusuf ve Hatice İşgüzar Akıl Küpü Kütüphanesi ve İkinci Bahar Evi’nin açılışına katıldı. Buradaki konuşmasında eğitimin önemine vurgu yapan Bakan Özhaseki, “Eğer siz kısa sürede verim almak istiyorsanız buğday ekin, senenin sonunda ürün alırsınız. Ya da bir kayısı, elma, erik üretmek istiyorsanız bir fidan dikin. 2-3 sene sonra mutlaka meyve alırsınız. Ama insana yapılan yatırım biraz zaman alır. Onun üzerine titrendiği zaman onun vereceği verim doğrusu hepsinden binlerce kat fazladır. Bu insanın hem dünyasını hem de ahiretini kurtarır. Biz de evlatlarımızı yetiştirir, onlar bilgili olursa, onlar kültürlü olursa, onlar çağı tanırlar, değişimi yakalarlar ve bu milleti geleceğe hazırlamak için gayret ederlerse önümüz aydınlık olur” diye konuştu.

        ‘EĞİTİME 1,5 TRİLYON BÜTÇE AYIRIYORUZ’

        Eğitime ayrılan bütçelerden de bahseden Mehmet Özhaseki, “Yıllardır bizler de hükümet olarak eğitime gerektiği kadar önem veriyoruz ve büyük yatırımlar yapıyoruz. 2002 yılında iktidara geldiğimizde eğitime ayırdığımız bütçe 10 milyardı. Sadece 10 milyar. Ben geçenlerde bir törene giderken Milli Eğitim Bakanımızı aradım. Bütçemizin 1,5 trilyon olduğunu söyledi. 800 binden fazla öğretmen atamışlar. 197 milyon ders kitabı önceden basılıyor ve çocukların sıralarının üzerine konuyor. Biz liseye giderken bir üst sınıftaki abilerin kitaplarını yarı fiyata satın almaya başladık. Bazen kitaplar da olmazdı. Bazen 1-2 ay geçerdi hala kitabımız olmazdı. Şimdi hepsi temin de ediliyor. Derslik başına düşen öğrenci sayısı neredeyse yarıya düşmüş. Eğitimin önemi büyük. Biz de elimizden geleni bu konuda inşallah hep birlikte yapalım” ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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