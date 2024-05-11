Bakan Özhaseki: Eğitimin önemi büyük (2)
AİLESAĞLIĞI MERKEZİ AÇILIŞINA KATILDIÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi ilçesindeki programının ardından Kocasinan ilçesindeki Şükrü Karaca Aile Sağlığı Merkezi ve Parkı açılışına katıldı.
AİLESAĞLIĞI MERKEZİ AÇILIŞINA KATILDI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi ilçesindeki programının ardından Kocasinan ilçesindeki Şükrü Karaca Aile Sağlığı Merkezi ve Parkı açılışına katıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerinin yıkıcı etkisinden bahseden Bakan Özhaseki, “TOKİ'nin evlerini gördükçe iftihar ediyorum. Türkiye, bin yıllık Anadolu medeniyetinde karşısına çıkabilecek en büyük felaketle karşı karşıya kaldı. 9 saat arayla uzunca süren çok şiddetli bir deprem. Acımız büyüktü, hasarlar çoktu. Tam 18 il etkilendi. 14 milyon insan da zarar gördü. 850 bin bağımsız birim yıkıldı. Maddi hasar 100 milyar doların üzerinde. 14-15 aydır gece gündüz demeden o bölgelerde gayrete devam ediyoruz. Emlak Konut'ta yine aynı şekilde deprem bölgesinde evler yapmaya devam ediyoruz. Şu anda neredeyse başladığımız konut sayısı 400 bin civarında. Oradaki hak sahipleri haklarını alıncaya kadar inşallah bizler o bölgelerde olmaya devam edeceğiz. Tam bin 240 yerde şantiyemiz var. 4 bin 333 köyde çelik köy evleri yapıyoruz. Eskiden TOKİ denildiği zaman biraz böyle entel dantel geçinenler, TOKİ'nin evlerine yukarıdan bakarlar. ‘TOKİ konutları mı ne olacak?’ falan gibi de konuşurlardı. Deprem geçti. Deprem bölgesi dahil olmak üzere TOKİ'nin yaptığı konutlardan bir tanesi bile yıkılmadı. Az hasarlı bir tane TOKİ evi yok. Hamdolsun yaptığımız işi iyi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
‘İFTİHAR EDEBİLECEĞİMİZ GÜZEL İŞLER YAPILDI’
20 yıllık AK Parti iktidarında birçok alanda devrim niteliğinde işlere imza attıklarını da söyleyen Özhaseki, “Bizler gençliğimizde hastalandığımızda veya ehliyet için sağlık raporu istendiğinde, devlet hastanesine gece 3-4’te gidip sıraya giren bir nesiliz. Saatlerce bekleriz. Birkaç saniye yüzümüze bakıp gönderirler. Ama orada saatlerce beklerdik. İlaç almak için bile saatlerce beklerdik. Hatırlayın. İnsanlar bazen hastalarını, hastaneden alacakları zaman borcunu ödeyemediklerinde orada büyük bir bela kopardı. Hastası ölür, orada rehin kalırdı. Bunlara hep şahitlik ettik. Ama hamdolsun son 20 yıllık bizim iktidarımız döneminde sağlığa o kadar güzel yatırımlar yapıldı ki; 23 tane Şehir Hastanesi hizmete girdi. Birkaç tanesinin inşaatı devam ediyor. Son 20 yıllık AK Parti iktidarı döneminde birçok işte hele hele altyapı yatırımlarında, devrim niteliğinde işler oldu ama sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, enerjide çok şükür hepimizin Türk insanı olarak iftihar edebileceğimiz güzel işler yapıldı” diye konuştu.
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