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        Kayserispor kafilesi İstanbul'a ulaştı

        Süper Lig'de deplasmanda karşılaşacakları Fenerbahçe maçı için uçağa binen ancak 2 kez yıldırım isabet etmesi sonucu seferi aksayan Kayserispor kafilesi, uçağın yeniden havalanması ile İstanbul'a ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 22:30 Güncelleme: 11.05.2024 - 22:30
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        Kayserispor kafilesi İstanbul'a ulaştı
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        Süper Lig'de deplasmanda karşılaşacakları Fenerbahçe maçı için uçağa binen ancak 2 kez yıldırım isabet etmesi sonucu seferi aksayan Kayserispor kafilesi, uçağın yeniden havalanması ile İstanbul'a ulaştı. Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, “Çok sıkıntılı bir uçuş oldu. Yolculuğumuz zor başladı, inşallah güzel biter” dedi.

        Süper Lig ekibi Kayserispor, Fenerbahçe deplasmanı için Kayseri Havalimanı’ndan uçağa bindi. Uçak, 2 kez yıldırım isabet etmesi sonucu Kayseri'ye geri döndü. Kontrolleri yapılan uçak, herhangi bir hasar almayınca yeniden havalandı. Ardından Kayserispor kafilesi İstanbul'a ulaştı. Yaşadıklarını anlatan Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, “Çok sıkıntılı bir uçuş oldu. 2 defa uçağa şimşek çaktı. Oyuncularımız zorlandı. Çoğu oyuncumuz uçağa binmek istemedi. Türk Hava Yolları’nın yetkilisi geldi ve oyuncularımızı ikna etti. Hep beraber uçağa bindik. Allah'a şükürler olsun buradayız. Yolculuğumuz zor başladı, inşallah güzel biter” diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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