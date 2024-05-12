Kayseri'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

KAYSERİ'de, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Serçeönü Mahallesi Ahievran Caddesinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Murat K. ve Recep K., bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.