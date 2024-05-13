Pazarcıların silah, bıçak ve sopalı kavgası: 5 yaralı
KAYSERİ'de, pazarcı esnafı arasında çıkan silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.
KAYSERİ'de, pazarcı esnafı arasında çıkan silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.
Olay, saat 12.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mimarsinan Semt Pazarı'nda meydana geldi. Pazarcı esnafı iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silah, bıçak ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada, Beytullah B. ve Ümit O. tabanca, Ayhan B. bıçak, Mutlu Can B. ile Bayram B. ise sopayla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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