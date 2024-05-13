Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Gazeteci ile iş insanına saldırı davasında 7 sanığa 11'er yıl hapis cezası

        KAYSERİ'de, yerel bir televizyon kanalında program yapan gazeteci Azim Deniz ile iş insanı Sedat Kılınç'a yapılan yumruklu saldırıyla ilgili tutuksuz yargılanan 7 kişiye 11'er yıl 4'er ay olmak üzere toplam 79 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 21:00 Güncelleme: 13.05.2024 - 21:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gazeteci ile iş insanına saldırı davasında 7 sanığa 11'er yıl hapis cezası
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de, yerel bir televizyon kanalında program yapan gazeteci Azim Deniz ile iş insanı Sedat Kılınç'a yapılan yumruklu saldırıyla ilgili tutuksuz yargılanan 7 kişiye 11'er yıl 4'er ay olmak üzere toplam 79 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

        Kayseri'de, 8 Nisan 2022'de ramazan ayı dolayısıyla Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'ndeki yerel bir televizyon kanalının stüdyosunda düzenlenecek program öncesi, iş insanı Sedat Kılınç, bir grubun yumruklu saldırısına uğradı. Gazeteci Azim Deniz de tarafları ayırmaya çalışırken darbedildi. İş insanı Kılınç, stüdyodan dışarı çıkarılıp bir süre dövüldü. İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Kendi imkanlarıyla kentteki farklı hastanelere giden Deniz ile Kılınç, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, adli kontrol tedbiri ile salıverilirken, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında çeşitli suçlardan dava açıldı.

        KARAR VERİLDİ

        Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanıklar, O.A., O.K., F.Y., O.K., M.Ö. A.E. ve A.T.İ. hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar, 'cebir tehdit veya hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 5 yıl 2 ay, 'zincirleme şekilde inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin engellenme' suçundan 3 yıl 1 ay, 'cebir tehit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal' 2 yıl 6 ay, 'basit yaralama' suçundan 5 ay hapis, 'mala zarar verme' 2 ay 15 gün hapis cezası olmak üzere toplam 11'er yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Toplamda 79 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan sanıklar haklarında uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına karar verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis ile ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis ile ortak açıklama
        3. Charles tat alma duyusunu kaybetmiş
        3. Charles tat alma duyusunu kaybetmiş
        Dünyanın en iyilerinde 2 Türk kulübü
        Dünyanın en iyilerinde 2 Türk kulübü
        50 gündür aranıyordu! Cansız bedeni bulundu
        50 gündür aranıyordu! Cansız bedeni bulundu
        Poyraz bir hafta Marmara'da!
        Poyraz bir hafta Marmara'da!
        Aziz Yıldırım adaylığını açıklayacak
        Aziz Yıldırım adaylığını açıklayacak
        15 yaşındaki Pelin, 9 gün sonra pes etti
        15 yaşındaki Pelin, 9 gün sonra pes etti
        Nihal Candan'ın eski sevgilisi Onur Apaydın'dan 14 sayfalık dilekçe: Örgütün işleyişini anlattı
        Nihal Candan'ın eski sevgilisi Onur Apaydın'dan 14 sayfalık dilekçe: Örgütün işleyişini anlattı
        Kayıp Nihal'in kanlar içinde fotoğrafı ortaya çıktı, eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı
        Kayıp Nihal'in kanlar içinde fotoğrafı ortaya çıktı, eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı
        1 tonluk boğa hakeme çarptı
        1 tonluk boğa hakeme çarptı
        Süper Lig'de 36. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 36. haftanın panoraması!
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
        Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Yaren leylek ile eşi Nazlı'dan kötü haber!
        Yaren leylek ile eşi Nazlı'dan kötü haber!
        Yerine ikizini mi oynattı?
        Yerine ikizini mi oynattı?
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?

        Benzer Haberler

        Erciyes Teknopark "Game Jam" etkinliği yapıldı
        Erciyes Teknopark "Game Jam" etkinliği yapıldı
        Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı
        Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'de bir haftada 15 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı
        Kayseri'de bir haftada 15 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı
        Kayseri'de bir haftada uyuşturucudan 16 zanlı tutuklandı
        Kayseri'de bir haftada uyuşturucudan 16 zanlı tutuklandı
        Pınarbaşı'nda çocuk şenliği düzenlendi
        Pınarbaşı'nda çocuk şenliği düzenlendi