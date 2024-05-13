Gazeteci ile iş insanına saldırı davasında 7 sanığa 11'er yıl hapis cezası

KAYSERİ'de, yerel bir televizyon kanalında program yapan gazeteci Azim Deniz ile iş insanı Sedat Kılınç'a yapılan yumruklu saldırıyla ilgili tutuksuz yargılanan 7 kişiye 11'er yıl 4'er ay olmak üzere toplam 79 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Kayseri'de, 8 Nisan 2022'de ramazan ayı dolayısıyla Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'ndeki yerel bir televizyon kanalının stüdyosunda düzenlenecek program öncesi, iş insanı Sedat Kılınç, bir grubun yumruklu saldırısına uğradı. Gazeteci Azim Deniz de tarafları ayırmaya çalışırken darbedildi. İş insanı Kılınç, stüdyodan dışarı çıkarılıp bir süre dövüldü. İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Kendi imkanlarıyla kentteki farklı hastanelere giden Deniz ile Kılınç, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, adli kontrol tedbiri ile salıverilirken, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında çeşitli suçlardan dava açıldı.

KARAR VERİLDİ Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanıklar, O.A., O.K., F.Y., O.K., M.Ö. A.E. ve A.T.İ. hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar, 'cebir tehdit veya hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 5 yıl 2 ay, 'zincirleme şekilde inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin engellenme' suçundan 3 yıl 1 ay, 'cebir tehit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal' 2 yıl 6 ay, 'basit yaralama' suçundan 5 ay hapis, 'mala zarar verme' 2 ay 15 gün hapis cezası olmak üzere toplam 11'er yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.