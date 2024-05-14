Kayseri'de, caddeye bırakılan çanta, fünye ile patlatıldı

KAYSERİ'de, caddede bir ağacın yanına bırakılan çanta tedirginliğe neden oldu. Bomba imha uzmanının kontrollü olarak patlattığı çanta boş çıktı.

Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi'nde, bir ağacın yanında çanta olduğunu görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, geniş güvenlik önlemi alıp çevredekileri uzaklaştırdı. Özel giysilerini giyen bomba imha uzmanı, çantayı fünyeyle kontrollü olarak patlattı. Çevredekilerin endişeli bakışlarla izlediği patlamanın ardından çantanın boş olduğu görüldü. Bunun üzerine, ekipler, alınan güvenlik önlemlerini kaldırdı.