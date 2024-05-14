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        Kayseri'de 5 kişinin yaralandığı pazarcıların tabanca- bıçak ve sopalı kavgasında 5 gözaltı

        KAYSERİ'de, 5 kişinin yaralandığı pazarcı esnafı arasında çıkan kabanca, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada, olayın 5 şüphelisi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 21:09 Güncelleme: 14.05.2024 - 21:10
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        Kayseri'de 5 kişinin yaralandığı pazarcıların tabanca- bıçak ve sopalı kavgasında 5 gözaltı
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        KAYSERİ'de, 5 kişinin yaralandığı pazarcı esnafı arasında çıkan kabanca, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada, olayın 5 şüphelisi gözaltına alındı.

        Olay, dün saat 12.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mimarsinan Semt Pazarı'nda meydana geldi. Pazarcı esnafı iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma; tabanca, bıçak ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada, Beytullah B. ve Ümit O. tabanca, Ayhan B. bıçak, Mutlu Can B. ile Bayram B. ise sopayla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sonucu, İ.O. (68), N.O. (42), R.O. (30), C.O. (44) ve Ü.O. (33) gözaltına alındı. Yapılan aramada 2 adet tabanca ve 20 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1'ine ise ev hapsi verildi. Tabancayla yaralanan Beytullah B. ve Ümit O.'nun hastanedeki tedavisi devam ederken, diğer yaralılar taburcu edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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