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        Eski eşi ile babasını pompalı tüfekle yaraladı

        KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde Süleyman H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 11:31 Güncelleme: 15.05.2024 - 11:35
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        Eski eşi ile babasını pompalı tüfekle yaraladı
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        KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde Süleyman H., bilinmeyen nedenle tartıştığı eski eşi K.T. ile onun babası A.T.’yi pompalı tüfekle yaraladı.

        Olay, sabah saatlerinde Tomarza ilçesi İzzet Özilhan Bulvarı'nda meydana geldi. Süleyman H. ile eski eşi K.T. ve onun babası A.T. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. S.H., yanında getirdiği pompalı tüfekle, eski eşi ve kayınpederini yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları Tomarza Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan A.T.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Süleyman H. polis merkezine götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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