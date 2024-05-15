Eski eşi ile babasını pompalı tüfekle yaraladı

KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde Süleyman H., bilinmeyen nedenle tartıştığı eski eşi K.T. ile onun babası A.T.’yi pompalı tüfekle yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde Tomarza ilçesi İzzet Özilhan Bulvarı'nda meydana geldi. Süleyman H. ile eski eşi K.T. ve onun babası A.T. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. S.H., yanında getirdiği pompalı tüfekle, eski eşi ve kayınpederini yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları Tomarza Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan A.T.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Süleyman H. polis merkezine götürüldü.