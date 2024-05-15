Kayseri'de 160 engelliye temsili asker kınası

KAYSERİ'de, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında 160 engelliye temsili asker kınası yakıldı.

Kayseri'de, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında, 160 engellinin temsili askerlik kınası için Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tören düzenlendi. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile davetliler ve engellilerin aileleri katıldı. Törende 160 engellinin ellerine kına yakıldı.

Temsili askerlik kınasının önemine vurgu yapan Büyükkılıç, "Özel yavrularımızın asker olma özlemini Garnizon Komutanlığımızla da görüşmek suretiyle onlara asker elbisesi giydirip, askerlik duygularını adeta yaşatmak adına vatan millet sevdası adına bir uygulama yapacağız. Askere göndermeden önce de kına yakacağız. Canlarımız, bizim özel yavrularımız, dua kaynaklarımız onlar" diye konuştu.