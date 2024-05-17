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        Canlı yayında 8 yaşındaki kızı için 'müstehcen' ifadeler kullanan kadın, serbest kaldı

        KAYSERİ'de sosyal medyadan yaptığı canlı yayında 8 yaşındaki kızı için müstehcen ifadeler kullandığı gerekçesiyle, yine yayın yaparken gözaltına alınan S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 15:55 Güncelleme: 17.05.2024 - 16:00
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        Canlı yayında 8 yaşındaki kızı için 'müstehcen' ifadeler kullanan kadın, serbest kaldı
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        KAYSERİ'de sosyal medyadan yaptığı canlı yayında 8 yaşındaki kızı için müstehcen ifadeler kullandığı gerekçesiyle, yine yayın yaparken gözaltına alınan S.G. (35) isimli kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Talas ilçesinde yaşayan S.G., sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak 8 yaşındaki kızı hakkında müstehcen ifadeler kullandı. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ve Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, S.G.’nin evine operasyon düzenledi. S.G., canlı yayın yaparken gözaltına alındı.

        Yapılan incelemede S.G.'nin 2018 yılında eşinden boşandığı, kızının velayetinin babasında olduğu ve babasıyla yaşadığı belirlendi. S.G. hakkında 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan S.G. bugün, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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