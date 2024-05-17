Kayseri'de 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, bazada yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü C.M.K.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlünün belirlenen adresine operasyon düzenlendi. Hükümlü, saklandığı bazanın içinde yakalandı. Gözaltına alınan C.M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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