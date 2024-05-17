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        Kayseri'de 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, bazada yakalandı

        KAYSERİ'de, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 18:52 Güncelleme: 17.05.2024 - 18:55
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        Kayseri'de 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, bazada yakalandı
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        KAYSERİ'de, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü C.M.K. (25), saklandığı bazanın içinde yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü C.M.K.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlünün belirlenen adresine operasyon düzenlendi. Hükümlü, saklandığı bazanın içinde yakalandı. Gözaltına alınan C.M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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