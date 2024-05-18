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        Erciyes Dağı eteklerinde şakayıklar açtı; koparmanın cezası 244 bin TL

        KAYSERİ'de Erciyes Dağı eteklerinde yetişen 'şakayık'lar (Paeonia Turcica) çiçek açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 15:36 Güncelleme: 18.05.2024 - 15:40
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        Erciyes Dağı eteklerinde şakayıklar açtı; koparmanın cezası 244 bin TL
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        KAYSERİ'de Erciyes Dağı eteklerinde yetişen 'şakayık'lar (Paeonia Turcica) çiçek açtı. Endemik tür olan ve açtıktan 10 gün sonra kuruyan çiçeği koparanlara 244 bin lira ceza kesiliyor.

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Dağı birçok endemik bitki türüne de ev sahipliği yapıyor. Erciyes Dağı eteklerinde yetişen ve halk arasında 'ayı gülü' olarak da bilinen 'Erciyes şakayığı' çiçek açtı. Kayalıklar arasında yetişen çiçeği koparanlara ise 244 bin lira ceza uygulanıyor. Her yıl mayıs ayının ortasında bölgede açan çiçekler doğa yürüyüşüne çıkan vatandaşların ise ilgisini çekiyor.

        'ÇOĞALTILMASI ZOR BİR BİTKİ'

        Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Bitkisel Biyoteknoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kahraman Gürcan, üniversite kampüsünde şakayığın çoğaltılması ve koruması için çalışmalar yaptıklarını belirterek, çiçeğin Erciyes Dağı'ndaki popülasyonun insan baskısı ve hayvan otlatmaları nedeniyle azaldığını belirtti.

        Prof. Dr. Gürcan, Erciyes Dağı’nda şakayığın daha çok 'kartın' denilen büyük kayalardan oluşan alanlara sıkıştığını söyleyerek, “Büyük kayalardan oluşan alanlara insanlar, koyun ve keçiler girememekte, endemik bitkiler için koruma alanı oluşturuyor. Şakayığın çoğaltılması zor. Tohumunun kurutulmadan ağustos ayında toprağa ekilmesi durumda tohumlar başarılı olarak çimlenebilir. Şakayığın çiçeğe yatması 3-4 yıl alır. İlk 2-3 yıl bitki büyümesini sürdürür, bitkilerin bir kısmı üçüncü yılda çiçek açarken, çoğunluğu 4'üncü yılda çiçek verir. Daha sonraki yıllarda ise bitkiler her yıl çiçek açmaktadır. Uzun ömürlü bir bitki olan şakayık tam geliştiğinde 15-20 adet çiçek verir. Soğuklara oldukça dayanıklıdır. Bahçenize bir defa şakayık dikerseniz, onlarca yıl ilkbaharda çiçeklendiğini görürsünüz" ifadelerini kullandı.

        'REKRAASYON ALANLARINDA YETİŞTİRİLEBİLİR'

        Kayseri'de refüj ve rekreasyon alanlarında şakayık yetiştirilmesi gerektiğini de belirten Prof. Dr. Kahraman Gürcan, "Böylece endemik bir bitki hem korunacak hem de tüm insanların beğenisine sunulacak. Ayrıca lale gibi her yıl kışın sökülüp yazın dikilmesi gerekmeyen bir bitki olduğu için park bahçecilik açısında yönetimi oldukça kolay bitkidir" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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