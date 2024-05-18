Kayserispor - Konyaspor maçında gergin anlar

Süper Lig’in 37’nci haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşan Kayserispor’da sarı-kırmızılı takımın forvet oyuncusu Nazon, 17’nci dakikada rakibinin karnına yumruk attığı gerekçesiyle kırmızı kart gördü. Başkan Ali Çamlı hakem Halil Umut Meler'in kararına sinirlenerek saha kenarına indi. Başkan Ali Çamlı’nın sahaya girmesi güçlükle engellenirken teknik sorumlu Burak Yılmaz da hakemlere tepki gösterdi. Yaklaşık 9 dakika duran maç ortam sakinleşince yeniden başladı.

Kayserispor’un Konyaspor’u konuk ettiği maçta Nazon’un kırmızı kart ile oyun dışında kalmasının ardından sarı-kırmızılı takımın Başkanı Ali Çamlı saha kenarına inerek, hakem Halil Umut Meler'e tepki gösterdi.

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