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        Kayserispor - Konyaspor maçında gergin anlar

        Kayserispor'un Konyaspor'u konuk ettiği maçta Nazon'un kırmızı kart ile oyun dışında kalmasının ardından sarı-kırmızılı takımın Başkanı Ali Çamlı saha kenarına inerek, hakem Halil Umut Meler'e tepki gösterdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 19:44 Güncelleme: 18.05.2024 - 19:50
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        Kayserispor - Konyaspor maçında gergin anlar
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        Kayserispor’un Konyaspor’u konuk ettiği maçta Nazon’un kırmızı kart ile oyun dışında kalmasının ardından sarı-kırmızılı takımın Başkanı Ali Çamlı saha kenarına inerek, hakem Halil Umut Meler'e tepki gösterdi.

        Süper Lig’in 37’nci haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşan Kayserispor’da sarı-kırmızılı takımın forvet oyuncusu Nazon, 17’nci dakikada rakibinin karnına yumruk attığı gerekçesiyle kırmızı kart gördü. Başkan Ali Çamlı hakem Halil Umut Meler'in kararına sinirlenerek saha kenarına indi. Başkan Ali Çamlı’nın sahaya girmesi güçlükle engellenirken teknik sorumlu Burak Yılmaz da hakemlere tepki gösterdi. Yaklaşık 9 dakika duran maç ortam sakinleşince yeniden başladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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