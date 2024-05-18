Kayserispor – Konyaspor: 2-2
STAT:RHG Enertürk EnerjiHAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem ErsoyKAYSERİSPOR: Onurcan Piri- Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Kolovetsios, Carole, Bourabia, Kartal Kayra Yılmaz (Dk.
STAT:RHG Enertürk Enerji
HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
KAYSERİSPOR: Onurcan Piri- Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Kolovetsios, Carole, Bourabia, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 89 Attamah), Boa Morte (Dk. 79 Shukurov), Cardoso, Mane (Dk. 88 Hasan Ali Kaldırım), Nazon
KONYASPOR: Slowik- Uğurcan Yazğılı (Dk. 46 Ahmet Oğuz), Adil Demirbağ, Hadebe, Guilherme, N'Zonzi, Soner Dikmen, Ndao, Oğulcan Ülgün (Dk. 68 Prip), Ethemi, Cikalleshi
GOLLER: Dk. 32 ve Dk. 77 (P) Mane (Kayserispor), Dk. 37 Soner Dikmen, Dk. 74 N'Zonzi (Konyaspor)
SARI KARTLAR: Boa Morte, Jeanvier, Cardoso (Kayserispor), Uğurcan Yazğılı, Soner Dikmen (Konyaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 17 Nazon (Kayserispor)
Süper Lig'in 37’nci haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
13’üncü dakikada Konyaspor serbest vuruş kazandı. Kayserispor ceza sahası içinde yaşanan karambolde Nazon'un Uğurcan Yazğılı’ya yaptığı müdahale sonrası maçın hakemi Halil Umur Meler, VAR’a gitti. Yaklaşık 4 dakikalık inceleme sonrası Nazon kırmızı kartla oyundan atıldı. Karar sonrası Kayserispor Başkanı Ali Çamlı tribünden inerek hakeme tepki gösterdi.
32’nci dakikada Konyaspor ceza sahası içinde topla buluşan Mane, kalecinin sağına şık bir plase bırakarak, fileleri havalandırdı: 1-0.
37’nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Ndao’nun yaptığı ortaya hareketlenen Soner Dikmen’in vuruşunda top filelerle buluştu ve skora denge geldi: 1-1.
45+3’üncü dakikada Soner Dikmen’den topu çalan Bourabia’nın Konyaspor kalecisi Slowik’in önde olduğunu gördü. Bourabia’nın orta sahadan Konyaspor kalesine gönderdiği meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1’lik skorla tamamlandı.
64’üncü dakikada köşe direğinin hemen önünden Cardoso’nun yaptığı ortada, topun gelişine sert bir şekilde vuran Gökhan Sazdağı’nın şutunda top kale direğine çarparak, yeniden oyun alanına döndü.
67’nci dakikada Onurcan Piri’nin gönderdiği hatalı pasta topla buluşan Oğulcan Ülgün’ün şutunda meşin yuvarlak kaleci Onurcan’da kaldı.
69’uncu dakikada Boa Morte’nin sol kanattan taşıdığı topta ceza sahası içinde topla buluşan Cardoso’nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Slowik’ten döndü.
74’üncü dakikada Guilherme’nin sol kanattan yaptığı ortada Kayserispor ceza sahası içinde topun gelişine vuran Nzonzi’nin şutunda top bir kez daha ağlarla buluştu: 1-2.
75’inci dakikada golün santrası yapıldı. Santra sonrası seri çalımlarla topu Konyaspor ceza sahasına taşıyan Bourabia’ya yapılan müdahale sonrası Halil Umut Meler beyaz noktayı gösterdi.
77'nci dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Mane kendisinin ve takımın ikinci golüne imza atarak, skora yeniden denge getirdi: 2-2.
83’üncü dakikada Guilherme’nin sol köşeden kullandığı köşe vuruşunda seken topa yükselen Soner Dikmen’in vuruşunda meşin yuvarlak kale direğine çarparak auta çıktı.
85’inci dakikada N'Zonzi’nin pasında ceza sahası yayının hemen dışında topla buluşan Soner Dikmen’in şutu bir kez daha kale direğine takıldı. Kale direğinin sağ köşesine çarpan meşin yuvarlak oyun alanının dışına çıktı.
86’ncı dakikada Kayserispor ceza sahası içinde topla buluşan Cikalleshi’nin şutunda top filelerle buluştu. Maçın orta hakemi Halil Umut Meler VAR’dan gelen uyarı sonrası gol kararını iptal etti.
Karşılaşma 2-2’lik eşitlikle sona erdi.
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