Kayserispor – Konyaspor: 2-2

85’inci dakikada N'Zonzi’nin pasında ceza sahası yayının hemen dışında topla buluşan Soner Dikmen’in şutu bir kez daha kale direğine takıldı. Kale direğinin sağ köşesine çarpan meşin yuvarlak oyun alanının dışına çıktı.

74’üncü dakikada Guilherme’nin sol kanattan yaptığı ortada Kayserispor ceza sahası içinde topun gelişine vuran Nzonzi’nin şutunda top bir kez daha ağlarla buluştu: 1-2.

64’üncü dakikada köşe direğinin hemen önünden Cardoso’nun yaptığı ortada, topun gelişine sert bir şekilde vuran Gökhan Sazdağı’nın şutunda top kale direğine çarparak, yeniden oyun alanına döndü.

37’nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Ndao’nun yaptığı ortaya hareketlenen Soner Dikmen’in vuruşunda top filelerle buluştu ve skora denge geldi: 1-1.

Süper Lig'in 37’nci haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

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