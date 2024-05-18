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        Kayserispor - Konyaspor maçının ardından

        Kayserispor, Süper Lig'in 37'nci haftasında sahasında konuk ettiği Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 22:17 Güncelleme: 18.05.2024 - 22:17
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        Kayserispor - Konyaspor maçının ardından
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        Kayserispor, Süper Lig'in 37’nci haftasında sahasında konuk ettiği Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas ile Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı açıklamalarda bulundu.

        Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, maç içerisinde iyi reaksiyon gösterdiklerini belirterek, "Bugünkü maç fiziksel ve zihinsel olarak oldukça yoğun duyguların yaşandığı bir maçtı. Hakikaten oldukça yoğun bir maç oynadık. Aslında maça istediğimiz gibi başladık diye düşünüyorum ama sonrasında gelen kırmızı kart bizi ufak bir şok etti. Maçın 70 dakikadan daha fazla bir kısmını 10 kişi oynamak zorunda kaldık. Kırmızı kart gördükten sonra takım iyi bir reaksiyon gösterdi. İlk golü attık ve öne geçtik. Ama ne yazık ki ilk golü yedikten sonra rakip çabuk şekilde beraberliği yakaladı ve ilk yarı bu şekilde bitti. İkinci yarıya başladığımızda kalemizi korumamız ve iyi savunma yapmamız gerektiğini biliyorduk. Beklemediğiniz bir anda rakip öne geçti. Sonra mücadele ederek 2-2’yi bulduk. Bu da bizim için önemliydi. Maçın sonlarına doğru da rakip baskı kurdu. Oyun içinde şans faktörünün de yanımızda olduğu anlar da yaşandı. Bugün itibariyle ligde kalmayı garantiledik ve bundan dolayı da çok mutluyuz. Emeği geçen herkese bundan dolayı da teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

        ALİ ÇAMDALI: İKİ TARAF İÇİN DE KRİTİK BİR MAÇTI

        Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı ise, "İki taraf içinde kritik bir maçtı. Aslında oyunu 11’e 11 tamamlamak sanki bizim için bir avantaj olabilirdi. 1 kişi fazla olmamız bizim için sanki bir tık dezavantaj oldu. Hocam da maçın ikinci yarısı takdir haklarını Kayseri’den yana kullanınca da bu bir mazeret değil tabi ki. Kaçırdığımız bir çok pozisyon, direkten dönen topumuz ve sayılmayan 1 golümüz var. Yine de bence 1 puan çok değerli. Haftaya Galatasaray maçı var. Umarım istediğimiz puanları alıp, ligi garantiler ve yeni sezona hazırlanırız” dedi.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Hari Vukas'ın açıklamaları

        - Ali Çamdalı'nın açıklamaları

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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